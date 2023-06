Whatsapp spustí očakávanú novinku, ktorá poteší mnohých Slovákov. Rozlúč sa s nekvalitnými fotografiami, toto má byť revolúcia.

OK

Používatelia Whatsappu sa môžu tešiť na novú funkciu. Vývojári ohlásili, že cez platformu budeme môcť po novom posielať fotografie v HD kvalite. Nekvalitným fotografiám by malo odzvoniť, funkcia však bude mať veľkú nevýhodu, píše blog webetainfo.com.

Mnohí používatelia doteraz svoje fotografie zdieľali radšej cez e-mail či iné platformy namiesto Whatsappu. Kvalitné fotky však budú môcť po aktualizácii posielať aj priamo cez Whatsapp. Treba podotknúť, že funkcia skonzumuje omnoho viac dát odosielateľovi aj prijímateľovi súborov. Používateľ si preto bude môcť vybrať, v akej kvalite fotografiu odošle.





V najbližších týždňoch by sa aktualizácie mali dočkať všetci používatelia, no momentálne je iba v štádiu testovania. Funkcia bude dostupná pre používateľov so systémom iOS aj Android.

Zdroj: wabetainfo.com

