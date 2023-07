Vagnerovci dostali od Lukašenka zelenú na novú úlohu

Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin má podľa onet.pl v Bielorusku nový plán. Na telegramovom kanále VCkK-OGPU sa objavila správa, že vodca žoldnierov pripravuje nábor nových posíl do svojej armády. Tentoraz ich má hľadať v bieloruských väzniciach a trestaneckých kolóniách. Údajne už získal aj súhlas bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Vagnerovci tento týždeň na mesiac súčasne pozastavili nábor žoldnierov v Rusku.

PMC "Wagner" has suspended the recruitment of mercenaries for a month "in connection with the temporary non-participation of the Wagner PMC in a special military operation and relocation to the Republic of Belarus." pic.twitter.com/uzaP6yXou7

Vagnerovci sa v Bielorusku, ktoré od začiatku invázie politicky, materiálne aj personálne podporuje inváziu na Ukrajine, ocitli po ukončení pokusu o prevrat. Jevgenij Prigožin sa počas obsadenia miest Rostov nad Donom a následnom postupe na Moskvu dožadoval odvolania ministra obrany Sergeja Šojgu a „obnovenia spravodlivosti“.

Journalists took hold of photos of the camp for Wagner Group in Belarus. The camp is being built. Reports are coming that Prigozhin got Lukashenko's agreement on recruiting prisoners in Belarus. Prigozhin issued a statement that soon everybody will hear about his successes in… pic.twitter.com/7wozhyAHK8