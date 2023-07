Obľúbená destinácia Slovákov ide budovať unikátny podmorský tunel. Takto spojí populárne chorvátske ostrovy

Tunel bude spájať ostrov Brač s ostrovom Šolta. Výstavba potrvá približne dva až tri roky.

Chorvátsko vybuduje unikátny tunel, ktorý bude spájať ostrov Šolta s ostrovom Brač. Tunel sa po skončení výstavby stane súčasťou projektu národnej cestnej siete. Náklady na výstavbu zatiaľ Chorváti odhadujú na približne 50 miliónov eur, pričom stavebné práce začnú už čoskoro, informuje o tom portál Dalmacija Danas.

Tunel bude podľa zverejnených materiálov dlhý 900 metrov, na šírku bude dosahovať približne 18 metrov a na výšku 7 metrov, uviedol portál Slobodna Dalmacija.

Obsahovať bude dopravné pruhy pre vozidlá, ale aj chodník pre chodcov. Chorvátsko ho chce vybudovať v dostatočnej hĺbke na to, aby sa nad ním aj naďalej mohli bez problémov plaviť veľké lode. Vstupy do tunela sa budú nachádzať pri Livke na ostrove Šolta a pri obci Milna na ostrove Brač.

Obyvatelia ostrova Brač sa sťažujú

Výstavba tunela však čelí kritike najmä zo strany obyvateľov ostrova Brač, ktorí výstavbu kritizujú z dôvodu, že ostrov by po výstavbe stratil čaro. Obyvatelia ostrova Šolta by na druhej strane vedeli získať jednoduchší prístup k letisku Brač.

Miestni obyvatelia sa doteraz spoliehali len na trajekty, ktoré premávajú niekoľkokrát do dňa. Výstavba tunela by tak uľahčila život pracujúcim, ale aj študentom, no celá stavba trvať bude dva až tri roky.