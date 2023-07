Vypadnite z Ukrajiny: Česko reaguje na správu ruskej diplomacie. My neunášame deti, odkazujú

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v Moskve uverejnilo správu o dodržiavaní ľudských práv v Česku. České úrady sa podľa neho zapájajú do „deštruktívnych zahraničnopolitických akcií“ namiesto toho, aby riešili „chronické problémy“ vlastnej krajiny. Praha zareagovala pripomienkou ruského správania sa a zločinov vo vojne na Ukrajine.



Ruská správa tvrdí, že v Česku vyvoláva kritiku fungovanie médií a „znepokojenie“ vraj budí aj stav slobody slova. Na sociálnych sieťach bola pritom správa ruského ministerstva zverejnená práve v deň, keď ruská generálna prokuratúra označila ruskú televíziu Dožď i viacero ďalších nezávislých médií, ktorých pôsobenie je v súčasnom Rusku zakázané, za „nežiaduce“.

Česká diplomacia na ruskú správu zareagovala správou na Twitteri. „Chronické problémy Česka: neunášame deti, nebombardujeme nemocnice a neokupujeme susedné krajiny. Vypadnite z Ukrajiny,“ čítame v odpovedi.

Chronic problems of Czechia: we don’t kidnap children, bomb hospitals, and occupy neighbours. Get out of Ukraine. pic.twitter.com/aYsumfTWQ0