NOVÝ PRIESKUM: Matovič a Heger by sa do parlamentu nedostali. Na hranici zvoliteľnosti sa nachádza rekordne veľa strán

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.

Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza by najbližšie voľby vyhrala strana Smer-SSD s podporou 18,1 %. Nasledovali by ju Hlas-SD so 16 % a Progresívne Slovensko so 14,3 %. Prieskum realizovali v období od 21. júla do 26. júla na vzorke 1024 respondentov.

Do parlamentu by sa dostala aj strana Republika s podporou 8,7 % opýtaných. Prvú päticu v prieskume uzatvára hnutie Borisa Kollára Sme rodina, ktoré by získalo podporu 5,6 % voličov.

Miesto v Národnej rade Slovenskej republiky by si vybojovali aj strany KDH s 5,6 %, SaS s 5,2 % a SNS s 5,1 %.

Pred bránami parlamentu by podľa prieskumu ostala koalícia OĽaNO a priatelia so 6,2 % (ako koalícia potrebujú na vstup zisk minimálne 7 %). Mimo NR SR by sa ocitli aj strany Aliancia so 4 % a Demokrati s 3,8 %.

Pod hranicou zvoliteľnosti je aj hnutie ĽSNS, ktoré v prieskume získalo 2,3 %. Ostatné politické subjekty v prieskume nezískali nad 2 % preferencií.