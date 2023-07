Agresívny bocian už mesiace útočí na autá v slovenskej dedine. Škody vo výške 22 000 nechcú poisťovne uhradiť

Bocian útočí na autá, keďže svoj odraz považoval za soka.

Dedinka Černina v okrese Humenné zažíva od mája terorizovanie miestnym bocianom. Agresívny operenec útočí na svoj zrkadlový obraz a najčastejšie sa púšťa do konfliktu so sklami na autách. Na karosériách jeho útoky vytvárajú škrabance a nezriedka aj preliačiny.

Miestni motoristi, ale aj návštevníci obce so 150 obyvateľmi sú podľa Korzára pre jeho nálety nútení parkovať v garáži alebo svoje vozidlá zakrývať.

Hovorkyňa Štátnej ochrany prírody SR Kristína Bocková tvrdí, že v tmavých sklách áut bocian spoznal cudzieho samca, ktorého v období párenia identifikoval ako nepriateľa. Vraj si pred ním chce len ochrániť hniezdo, partnerku, štyroch potomkov, ale aj zdroje v okolí. Ochranári veria, že zviera s útokmi prestane a nebudú ho musieť zabiť.

„Ak budú problémy pretrvávať, do úvahy prichádza možnosť problémového bociana odchytiť a umiestniť do rehabilitačného zariadenia. V prípade, ak sa preukáže, že správanie bociana je natrvalo pozmenené, prišlo by na rad usmrtenie, ale až po udelení výnimky. Ide však až o úplne krajné riešenie,“ vysvetlil hovorca rezortu životného prostredia Tomáš Ferenčák. Život agresívnemu bocianovi môže zachrániť aj blížiace sa každoročné sťahovanie do Afriky.

Starostka Silvia Žinčáková odhadla škody na vozidlách v obci na 22 000 eur. S finančnou náhradou od poisťovní to však budú mať obyvatelia ťažké. Bocian biely totiž nepatrí na zoznam živočíchov, za ktoré štát vypláca náhradu. „Poisťovne zaujali taký prístup, že sa dištancujú od zaplatenia nákladov,“ uviedla starostka.