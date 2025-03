Odsúdený extrémista Slovakbro komunikoval s vrahom zo Zámockej už tri roky pred teroristickým útokom, písali si aj o Teplárni

Komunikácia medzi nimi začala dlhé obdobie pred tragickým útokom.

Autorom článku je Investigatívne centrum Jána Kuciaka . Refresher ho publikuje v rámci spolupráce a so súhlasom.

Za extrémizmus odsúdený mladík vystupujúci pod prezývkou Slovakbro na Telegrame intenzívne komunikoval s vrahom z Teplárne už v roku 2019. Naznačujú to zistenia ICJK a amerických investigatívnych novinárov z programu FRONTLINE verejnoprávnej PBS a investigatívneho centra ProPublica.

Pri teroristickom útoku na LGBTI+ bar Tepláreň v októbri 2022 prišli o život Juraj Vankulič a Matúš Horváth, ich kamarátku Radku Trokšiarovú útočník zranil. Ako sa ukázalo, vraha v online prostredí radikalizovali lídri skupiny Terrorgram collective, v ktorej bol jednou z vedúcich postáv aj Slovakbro. (FRONTLINE a ProPublica nakrútili o zisteniach dokument, ktorý bude mať v USA premiéru dnes v noci.)

„Ej kámo poď sa biť.“

„Porozmýšľam.“

Objavilo sa v slovenčine v diskusii na telegramovom kanáli radikálov v septembri 2019. Na jednej strane extrémista a zakladateľ kanála, vtedy 19-ročný Slovák s prezývkou Slovakbro, na druhej 16-ročný študent strednej školy v Bratislave a neskorší vrah z Teplárne, Juraj Krajčík.

Profil, pod ktorým Krajčík v debatách vystupoval sa nám podarilo identifikovať v spolupráci s americkými kolegami z FRONTLINE a ProPublica, ktorí nám sprístupnili záznamy archívnych komunikácií z Telegramu.

Diskusie plné nenávisti voči židom, moslimom, LGBTI+ komunite, či zdieľanie návodov na teroristické útoky alebo výrobu výbušnín, sa dovtedy viedli iba v angličtine. Aj tento kanál bol súčasťou Terrorgramu - tajných zákutí takmer nekontrolovanej sociálnej siete Telegram, v ktorých sa šírili myšlienky militantného akceleracionizmu a bieleho supremacizmu, propagujúceho nadradenosť bielej rasy a revolúciu, ktorá povalí „sionistické okupačné vlády” v jednotlivých krajinách.

Neskorší vrah z Teplárne sa do diskusií intenzívne zapájal od augusta 2019. Medzi vrstovníkmi sa podľa psychológa Mareka Madra, ktorý hovoril s viacerými jeho spolužiakmi, cítil nevypočutý, a veľa času preto trávil v online chatoch. Ako obeť šikany ho preložili na novú školu.

V internetových diskusiách neskrýval radikálne názory - medzi jeho postami sa napríklad objavila mapa rómskych komunít na Slovensku. Jeho krajan Slovakbro okamžite navrhol zhodiť na ne „atómovú bombu“. Krajčík do diskusie postol aj fotografiu Ľubomíra Harmana, ktorý v roku 2010 v Devínskej novej Vsi zavraždil sedem ľudí, či fotografie, z klimatického protestu na Námestí slobody v Bratislave v septembri 2019, pod ktorými sa hanlivo vyjadroval o ľuďoch s dúhovými vlajkami.

V ten istý deň postol aj fotografiu LGBTI+ baru Tepláreň s nenávistným komentárom: „Išiel som okolo a fotografoval *****ov a ****ov,“ písal krajanovi s prezývkou Slovakbro 20. septembra 2019. Nadväzoval tak na diskusiu o Teplárni spred dvoch dní, keď zdieľal odkaz na článok zo stránky Queer Slovakia. „Copeland moment,“ odpovedal Slovakbro s odkazom na britského neonacistu Davida Copelanda, ktorý v roku 1999 nastražil klincovú bombu v LGBTI+ bare v Londýne, ktorá zabila troch a zranila 80 ľudí.

„Vlastne nie klincovú bombu,“ písal ďalej Slovakbro s tým, že peklo je lepšie, ako to, na čo v skutočnosti myslel.

Ďalší diskutér z Terrorgramu pridal: A čo bomba s „klincami + ricínom + chemikáliami?“

„Iba pripomínam, že to okamžite spôsobí, že sa za vami objaví skupina federálnych agentov a zatknú vás,“ zapojil sa Krajčík s varovaním.

Slovakbro sa následne posťažoval, že krajina, kde žije neprodukuje dostatok „svätých“. Mal tým na mysli páchateľov masových nenávistných teroristických útokov, ktorých v Terrorgrame nazývali ‚svätými‘. Či už vtedy tušil, že by sa z jeho 16-ročného krajana, študenta školy pre nadané deti, mohol stať ‚svätý‘, teda páchateľ teroristického útoku zrejmé nie je. Keď sme ho kontaktovali cez jeho niekdajšieho advokáta rozhovor odmietol.

Spolu s ďalšími lídrami Terrorgramu sa však podieľal na jeho radikalizácii, ktorá 12. októbra 2022 vyústila do teroristického útoku na Tepláreň, pri ktorom prišli o život Juraj Vankulič a Matúš Horváth, a zranená bola Radka Trokšiarová.

Obete teroristického útoku Matúš Horváth a Juraj Vankulič. Zdroj: FB, Instagram

„Ja nevidím tým ľuďom do hlavy a ja by som strašne chcela pochopiť, že čo je vlastne myšlienka, že idem zobrať zbraň a idem strieľať po ľuďoch. Ja tomu nerozumiem. Nikdy nebudem rozumieť a som za to rada. Chcela by som sa normálne porozprávať s takým človekom, že prečo?,“ hovorí po dvoch rokoch od útoku Radka Trokšiarová.

„Od roku 2019 som sa pomaly pripravoval: zbieral ciele, skúmal a monitoroval ich, čítal o taktike a stratégii,“ napísal vrah z Teplárne v manifeste, ktorý zverejnil po útoku.