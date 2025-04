Trumpove clá na dovoz áut výrazne zasiahnu automobilky.

Volkswagen pridá k cene svojich áut v USA aj takzvaný „dovozný poplatok“. Reaguje tým na zavedenie cla vo výške 25 percent na vozidlá, povedala nemecká automobilka svojim predajcom. Informoval o tom The Wall Street Journal.

Volkswagen tiež uviedol, že dočasne zastavil železničné zásielky vozidiel z Mexika. V prístave bude držať autá prichádzajúce loďou z Európy. Tento krok označila automobilka za dočasnú úpravu a uviedla, že bude spolupracovať s logistickými spoločnosťami na optimalizácii pohybu vozidiel, keď sa tarifná situácia stabilizuje.

Spoločnosť oznámila predajcom, že do polovice apríla poskytne viac podrobností o cenových stratégiách pre autá ovplyvnené tarifami a plánuje začať prideľovať tieto vozidlá do obchodov do konca mesiaca. Volkswagen patrí medzi najväčších výrobcov automobilov, ktorí sú najviac závislí na dovoze v USA.

K téme sme oslovili aj spoločnosť Volkswagen Slovakia. Článok budeme aktualizovať o ich vyjadrenie.

