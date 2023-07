Vagnerovci za bránami Európskej únie: Poľsko s obavami sleduje pohyb Prigožinových mužov na hraniciach s Bieloruskom

Poľský premiér Mateusz Morawiecki vyjadril znepokojenie nad pohybom ruskej súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny v Bielorusku smerom k poľským hraniciam. „Máme informácie, že viac ako 100 žoldnierov z Vagnerovej skupiny postúpilo k Suvalskému koridoru neďaleko bieloruského mesta Hrodna,“ povedal.

⚡️ Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki says that more than 100 "Wagnerians" has gone towards the Suwałki Gap connecting Poland with the Baltic States.



According to him, they will be disguised as Belarusian border guards and will help illegal immigrants to enter the country… pic.twitter.com/bITbxRnYpv