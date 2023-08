Taxikár v Chorvátsku naúčtoval turistkám 150 € za dve sekundy jazdy. Dali sa nachytať, nepomohla im ani polícia

Taxikár zákazníčkam vydal pokladničný doklad.

Turistky z Austrálie nepríjemne prekvapil taxikár v chorvátskom meste Split. Tri cestovateľky sa potrebovali dostať z centra mesta na miestne letisko Resnik. Aj keď toto letisko neleží vôbec ďaleko od centra, šofér si za 25-kilometrovú jazdu vypýtal 151,10 eura, píše chorvátsky portál Dnevnik.

Turistkám preto bolo hneď jasné, že sa dali nachytať. Taxikár však bol neoblomný a Austrálčankám dokonca vydal účtenku za jazdu. Na nej však bolo napísané, že v taxíku celkovo prešli 0 kilometrov a cesta im trvala 2 sekundy. Ženy sa preto rozhodli celú situáciu nahlásiť taxislužbe a požiadať o reklamáciu. Taxislužba však sťažnosti ignorovala.

Nahnevané turistky sa preto obrátili na políciu, ani tá však do prípadu nezasiahla, pretože podľa chorvátskej legislatívy nebol porušený žiadny zákon. Taxikár turistkám síce naúčtoval prehnanú cenu, no vydal im účtenku v súlade so zákonom. Sumu 150 eur, o ktorú prišli, im taxikár nakoniec nemusel vrátiť.