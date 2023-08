VIDEO: Takúto žirafu si ešte nikdy nevidel. V americkej ZOO sa narodilo mláďa, ktoré je podľa odborníkov jediné na svete

V zoologickej záhrade Brights Zoo v americkom štáte Tennessee sa narodila žirafa bez typických škvŕn. Podľa odborníkov ide zrejme o jedinú jednofarebnú žirafu sieťovanú na svete. Jej fotografie sa rýchlo šíria po sociálnych sieťach, pričom už teraz si získala veľké množstvo fanúšikov, píše portál CBS News.

Brights Zoo oznámila, že návštevníci budú môcť jedinečnej žirafe vybrať meno. Vyberať môžu z mien Kipekee, čo znamená výnimočný, Firyali - nezvyčajný, neobyčajný, Shakiri - ona je najkrajšia a Jamella, teda v preklade jedna z najkrajších.

Žirafy sieťované sú typické práve hnedými alebo oranžovými škvrnami. Tento druh pochádza z Afriky, no jeho populácia bola v takom zlom stave, že ho v roku 2018 museli ochranári z Nadácie na ochranu žiráf pridať na zoznam ohrozených druhov.

