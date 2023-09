Hygienici varujú Slovákov pred nebezpečnou kozmetikou. Ak máš túto drogériu doma, okamžite sa jej zbav

Na zozname sa nachádza viacero toaletných vôd, parfumov či krémov na zosvetlenie pokožky.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov. Do systému Safety Gate Rapex – systému EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch – ich nahlásili kontrolné orgány v Maďarsku, Taliansku a vo Švédsku, informoval o tom odbor komunikácie ÚVZ SR.

Výrobky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku, upozornil ÚVZ. Na zozname sa nachádza dokopy 33 kozmetických výrobkov. Sú medzi nimi napríklad toaletné vody Miss cherie, Eau De Toilette for men, Touch tatus, Placeres femme, Pink, One, Ok the One či Mademoiselle.

Na zozname možno nájsť aj niekoľko parfumov, sprchový gél Bagno doccia, penové tužidlo na vlasy značky Wella či krémy na zosvetlenie pokožky.

Kompletný zoznam nebezpečných kozmetických výrobkov možno nájsť na tomto odkaze aj s ich fotografiami.