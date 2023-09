Severná Kórea vyhostí amerického vojaka, ktorý do nej prebehol cez hranicu. Šiel na exkurziu, no náhle utiekol do KĽDR

Severokórejské úrady tvrdia, že vojak sa priznal k nezákonnému vstupu do KĽDR z dôvodu neľudského zaobchádzania a rasovej diskriminácie v americkej armáde.

Severná Kórea sa rozhodla vyhostiť amerického vojaka Travisa Kinga, ktorý v júli do KĽDR prebehol z Južnej Kórey. Uviedla to v stredu severokórejská štátna agentúra KCNA, informovali agentúry Jonhap, AFP a AP.



Severokórejské úrady po ukončení vyšetrovania rozhodli „o vyhostení Travisa Kinga, vojaka americkej armády, ktorý nezákonne vnikol na územie KĽDR,“ napísala KCNA. Nespresnila však, kedy a kam plánuje Pchjongjang vojaka vyhostiť.



Kinga 10. júla prepustili z juhokórejského väzenia, kde strávil takmer dva mesiace pre obvinenia z fyzického napadnutia. Následne sa mal vrátiť do USA, kde mu hrozilo disciplinárne konanie a následné prepustenie z armády.

Pridal sa k účastníkom exkurzie a prebehol do KĽDR

V pondelok 17. júla ho eskortovali na letisko v Južnej Kórei, odkiaľ mal odletieť naspäť na svoju domovskú základňu Fort Bliss v americkom štáte Texas.



Vojak však do lietadla smerujúceho do USA napokon nenastúpil, opustil letisko a následne sa pridal k účastníkom exkurzie do pohraničnej obce Pchanmundžom, kde prebehol do Severnej Kórey.



