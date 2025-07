V rozhovore sa dozvieš, čo dnes zamestnávatelia hľadajú, aké chyby robia uchádzači najčastejšie a to, či je AI skutočne hrozba alebo pomocník.

Ako sa zorientovať na trhu práce, keď si mladý absolvent, svet sa mení čoraz rýchlejšie a každá druhá ponuka vyžaduje „aspoň niekoľko rokov praxe?“



Dnešní mladí ľudia čelia celkom inému trhu práce než generácie pred nimi. Hoci majú k dispozícii technológie, kontakty a otvorený svet, hľadanie práce často sprevádza minimálna prax, konkurencia a rýchle zmeny.

V rozhovore s odborníkom – HR špecialistom Mgr. Jurajom Vidom zo spoločnosti headmap – sme sa pozreli na to, ako si mladí ľudia hľadajú prácu, aké zručnosti dnes zamestnávatelia oceňujú a prečo sa oplatí vnímať umelú inteligenciu nie ako hrozbu, ale ako nástroj.

Zdroj: Archív respondenta/ Mgr. Juraj Vido

V článku nájdeš praktické odpovede na otázky, ktoré si možno kladieš aj ty, či už hľadáš prvú prácu, alebo chceš len vylepšiť svoj životopis.

V tomto článku si prečítaš: Na akých platformách odborník odporúča hľadať prácu

Ako má vyzerať dobrý životopis

Aké chyby robia absolventi najčastejšie pri uchádzaní sa o prácu

Ktoré vlastnosti si firmy naozaj všímajú

Či zamestnávatelia sledujú sociálne siete kandidátov

Aké zručnosti budú v najbližších rokoch nevyhnutné pre úspech

Aké platformy mladí ľudia používajú na vyhľadávanie pracovných ponúk?

Najznámejšia je určite Profesia – to stále platí do určitej miery, ale menej ako v minulosti. Mladí ľudia dnes často využívajú aj online platformy, pričom medzi najčastejšie patrí LinkedIn, ktorý neslúži len ako databáza pozícií, ale aj na budovanie kontaktov.

Spoločnosti tam často zverejňujú otvorené pozície – niekedy formálne, inokedy len ako príspevok. Určite sa oplatí sledovať aj firmy, ktoré pôsobia v okolí – napríklad v Bratislave. Plusom je aj samotný profil na LinkedIne – ukazuje proaktivitu a môže absolventa odlíšiť, aj keď nie je úplne nevyhnutný. Okrem toho sa oplatí sledovať aj menšie platformy ako napríklad Pretlak (najmä pre marketing a dizajn), prípadne špecializované stránky zamerané na stáže.

Zdroj: Unsplash/Souvik Banerjee



Čo by ste odporučili mladým ľuďom, ktorí si chcú nájsť prácu, ale nedarí sa im?

Základom je dobrý životopis, ktorý predstavuje prvý kontakt so zamestnávateľom – preto si na ňom treba dať skutočne záležať. Mal by byť prehľadný a prispôsobený konkrétnej pozícii. Nevyhnutná je aj fotografia. Okrem skúseností by mal obsahovať aj zručnosti, programy, s ktorými kandidát pracoval, a prípadné mimoškolské aktivity. Pri príprave životopisu môže pomôcť aj umelá inteligencia.

Prvý dojem zohráva dôležitú úlohu – už pri telefonáte či online pohovore. Nejde len o vizuálnu stránku, ale aj o prejav záujmu a pripravenosť. Dôležité je komunikovať vecne a zároveň aktívne, prejaviť záujem a motiváciu. Príprava na pohovor je kľúčová – odporúčam naštudovať si informácie o spoločnosti aj o konkrétnej pozícii.

Na online pohovor je potrebné sa takisto pripraviť – zabezpečiť si tiché prostredie a byť primerane upravený, napríklad si obliecť košeľu. Aj to ukazuje istú mieru profesionality a seriózneho prístupu. Netreba sa báť pýtať – čím viac si uchádzač zisťuje o pozícii a firme, tým lepší dojem zanechá. Záujem a príprava sú pre zamestnávateľov jasným signálom.

