Podľa odborníkov z Finaxu by takáto investícia mohla priniesť až 88-tisíc eur navyše za 30 rokov.

Slováci vlani v hazardných hrách prehrali masívnych 1,45 miliardy eur, čo je v priemere 756 eur na jedného hráča ročne. Táto suma by ti mohla výrazne prilepšiť na dôchodku alebo otvoriť dvere k vlastnému bývaniu, informuje spoločnosť Finax v tlačovej správe. Prečo je hazard taká pasca a ako vážne ohrozuje tvoju finančnú budúcnosť?

Miliardy eur miznú v stávkach, kým ceny rastú

Zatiaľ čo každodenné náklady stúpajú a úspory sa scvrkávajú, jedna finančná oblasť na Slovensku paradoxne prekvitala – hazard. Minulý rok Slováci v stávkovaní prehajdákali neuveriteľných 1,45 miliardy eur. To znamená, že približne 1,9 milióna ľudí minulo v priemere 756 eur ročne na hazardné hry. Tieto peniaze, ktoré doslova vyleteli komínom, by pritom mohli byť využité oveľa zmysluplnejšie.

Lepší dôchodok a šanca na úver sú preč

Odborníci varujú, že ak by ste týchto 756 eur ročne namiesto hazardu investovali do akciových fondov s očakávaným 8 % zhodnotením, po 30 rokoch by ste mali na účte úžasných 88-tisíc eur. To by vám na dôchodku prinieslo o 260 eur mesačne viac, čo pri dnešnom priemernom dôchodku predstavuje takmer o 40 % vyšší príjem. Inými slovami, hazard oberá drvivú väčšinu hráčov (až 90 %) o možnosť zabezpečenej staroby.

Okrem prehraných peňazí vám hazard vážne zhoršuje aj bonitu v bankách, teda šance na získanie úveru. „Ak sa venujeme tomuto typu aktivít, môže nás to znevýhodniť napríklad pri čerpaní hypotéky. Banky sledujú výdavky súvisiace s hazardom a môžu takýmto klientom odmietnuť hypotéku, znížiť úverový rámec alebo ponúknuť horšiu úrokovú sadzbu,“ vysvetľuje Linda Gáliková z Finaxu. Pravidelné míňanie peňazí na hazard je pre banky varovný signál o potenciálnej finančnej nestabilite.

Prečo je to problém?

Nárast výdavkov na hazard je znepokojivý, najmä v súčasnej neistej ekonomickej situácii. Ak sa hazard stane bežnou súčasťou rodinného rozpočtu, môže to vážne ohroziť schopnosť splácať záväzky a zvládať nepredvídané výdavky. Je paradoxné, že hazardu často podliehajú práve tie nízkopríjmové skupiny, ktoré si stratu takýchto súm jednoducho nemôžu dovoliť. Je čas prehodnotiť, či sú pofidérne výhry dôležitejšie ako vaša finančná stabilita a budúcnosť.