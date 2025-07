Donald Trump je po druhý raz prezidentom Spojených štátov a v úrade je už šesť mesiacov. Jeho vyjadrenia, či už na oficiálnych podujatiach, v rozhovoroch alebo na vlastnej platforme Truth Social, aj naďalej priťahujú pozornosť médií a vyvolávajú reakcie v zahraničí aj v domácej politike.

Trump sa v posledných mesiacoch opakovane vyjadroval k situácii na Blízkom východe, ku konfliktu medzi Izraelom a Iránom, ako aj k vojne na Ukrajine. V apríli sa objavili správy o napätej výmene názorov medzi ním a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, pričom Trump údajne zdôraznil, že Ukrajina „musí byť vďačnejšia“ za podporu Spojených štátov.

V máji zas vyvolal ohlas jeho výrok o Gaze, keď povedal, že Palestínčania by sa tam už nemali vracať, keďže ide o rumovisko. Neskôr na svojej sociálnej sieti zdieľal AI video s názvom „Trump Gaza“, kde Izraelom zbombardované mestá premenil na riviéru plnú luxusu.

Popri zahraničnopolitických témach sa Trump aktívne zapája aj do sporov so známymi Američanmi. V júni verejne kritizoval Elona Muska a oznámil zrušenie kvót na elektromobily, ktoré boli zavedené za predchádzajúcej administratívy. Vyhlásil, že elektromobily „nikto iný nechce“ a naznačil, že Musk o tomto kroku vedel už vopred. Opätovne sa venoval aj obchodným clám a sľúbil zaviesť nové colné bariéry na čínske a európske tovary.

V tomto článku prinášame výber piatich výrokov Donalda Trumpa z prvých šiestich mesiacov jeho druhého funkčného obdobia. Ide o vyjadrenia, ktoré vzbudili pozornosť doma aj v zahraničí a často sprevádzali konkrétne politické alebo diplomatické situácie.

Napätie medzi Izraelom a Iránom v prvej polovici roka opäť prudko eskalovalo po sérii cezhraničných útokov a odvetných opatrení v regióne. Prímerie, ktoré Trump oznámil, však vydržalo len niekoľko hodín.

Trump, ktorý sa chcel mediátorsky prezentovať ako hlavný aktér dohody, na to reagoval ostro. Vystúpením pred novinármi, krátko pred odletom na summit NATO v Haagu, obvinil obe strany z narušenia dohody, ale najostrejšie kritizoval Izrael.

Trump zároveň vyhlásil, že Irán už nemá schopnosť obnoviť svoj jadrový program a že jeho „nukleárne kapacity boli zničené“. Trump sa však pri komentovaní aktuálnej situácie nezdržal frustrácie a zareagoval vulgárne priamo pred novinármi: „V podstate máme dve krajiny, ktoré spolu bojujú tak dlho a tak tvrdo, že už ku**a ani nevedia, čo robia.“

Trump sa už viackrát vyjadril k budúcnosti Pásma Gazy. Trump otvorene podporuje myšlienku, aby sa USA ujali dočasnej správy nad týmto územím, s cieľom zabrániť opätovnému návratu Hamasu a nastaviť nový model obnovy regiónu.

Vo vyjadreniach pre médiá prezident povedal, že podľa neho je Gaza „rumoviskom“ a že Palestínčania, ktorí ju opustili, sa tam pravdepodobne ani nechcú vracať. Navrhol, aby sa na obnove regiónu podieľali iné krajiny Blízkeho východu a aby Spojené štáty zvážili prijatie časti palestínskych utečencov.

Trumpov výrok, že „sme odhodlaní vlastniť ho, vziať si ho a zabezpečiť, aby sa Hamas nevrátil“, vyvolal silné reakcie na medzinárodnej scéne. Hnutie Hamas tieto vyjadrenia okamžite odsúdilo. Naopak, izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil Trumpovu iniciatívu za „revolučnú a kreatívnu“ a uviedol, že o nej už diskutujú na vládnej úrovni.

Ďalšiu pozornosť vzbudilo aj AI video, ktoré Trump zdieľal na svojej sociálnej sieti. Video zobrazovalo Pásmo Gazy ako prebudované luxusné pobrežie s rezortmi, palmami a plážami pod názvom „Trump Gaza“.

Vo februári sa v Bielom dome odohralo napäté stretnutie medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Oficiálne išlo o rokovanie pri príležitosti podpisu dohody o spolupráci v oblasti nerastných surovín. Stretnutie sa začalo zmierlivo, no po niekoľkých minútach prerástlo do ostrej výmeny názorov medzi lídrami.

Trump Zelenského opakovane vyzýval na „kompromis“ s Ruskom a naznačil, že ďalšia americká pomoc Ukrajine bude podmienená mierovou dohodou. Zelenskyj v reakcii upozornil, že ruský prezident Vladimir Putin opakovane porušil sľuby a nedá sa mu veriť. Trump však vyhlásil, že Putin v minulosti „žiadnu dohodu s ním neporušil“, a následne ostro kritizoval Zelenského za jeho postoj.

V priebehu rozhovoru zaznelo aj niekoľko osobne ladených vyjadrení. Trump Zelenskému povedal, že „nie je dostatočne vďačný za americkú podporu“, a viceprezident J. D. Vance mu položil priamu otázku: „Už ste raz povedali ďakujem?“ Napätie eskalovalo do miery, keď Trump Zelenského varoval, že ak sa Ukrajina nedohodne, Spojené štáty ukončia svoju podporu.

