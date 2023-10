V amazonskej rieke zahynulo za týždeň vyše sto delfínov. Teplota vody tam atakuje štyridsiatky

V rieke Tefé v štáte Amazonas na severozápade Brazílie našli za posledný týždeň vyše sto mŕtvych delfínov. Dôvodom sú podľa tamojšieho inštitútu pre udržateľný rozvoj historické suchá a rekordne vysoké teploty vody, píše CNN.

Inštitút uviedol, že taký vysoký počet úmrtí je nezvyčajný, a naznačil, že príčinou môžu byť rekordne vysoké teploty v jazerách, ktoré miestami dosahovali až 39 stupňov Celzia.

Najdlhšia rieka sveta Amazonka, do ktorej Tefé priteká, sa momentálne nachádza v období sucha a rekordne vysoké teploty sužujú aj riečnu faunu.

Over the past week, more than 100 dolphins have neen found dead in Lake Tefé, Brazilian Amazon, due to an historic drought and record-high water temperatures exceeding 102 degrees Fahrenheit according to the Mamirauá Institute, funded by the Brazilian Ministry of Science.… pic.twitter.com/ZllfLlHQVm