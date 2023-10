Židovské domy a podniky v Nemecku niekto označuje Dávidovými hviezdami. Tento symbol používali nacisti za čias Hitlera

V Berlíne sa na niektorých domoch Židov objavila kresba Dávidovej hviezdy. Toto označenie sa používalo na identifikáciu Židov v nacistickom Nemecku.

Na domoch a budovách patriacich Židom sa v poslednom čase začali objavovať Dávidove hviezdy. Prvé sa objavili v Berlíne vo štvrtok a ďalšie v piatok, keď boli propalestínske demonštrácie zvolané palestínskym hnutím Hamas. Informuje o tom denník Times of Israel.

Ľudia so židovskými koreňmi dostali strach. „Hneď ako som ju uvidela, zavolala som policajtov. Tí mi však povedali, že na to nemajú kapacity a vraj to mám nahlásiť online. Odporučili mi hviezdu odstrániť, aby nevyvolala ďalšie reakcie. Dnes nepôjdem do synagógy a nebudem na ulici rozprávať po hebrejsky,“ citovala reportérka nemeckého denníka Bild Antonia Yaminová ženu, ktorá na svojom príbytku našla hviezdu.

1/2 Gestern Nacht wurde ein Davidstern außerhalb eines Gebäudes in Prenzlauberg beschmiert. Ich habe mit der jüdischen Bewohnerin gesprochen: "Als ich das sah, habe ich die @polizeiberlin angerufen, aber sie sagten mir, dass sie derzeit keine Kapazität haben und das ich eine https://t.co/QD7YwDWEZ7 — Antonia Yamin אנטוניה ימין (@antonia_yamin) October 13, 2023

Dávidova hviezda pripomína obdobie nacistického Nemecka, v ktorom nacisti používali toto označenie na identifikáciu domov alebo podnikov, ktoré vlastnili Židia, ako aj samotných Židov. Podľa vyhlásenia izraelského veľvyslanectva v Nemecku na platforme X vyvoláva „tie najhoršie spomienky“.

Nemecké bezpečnostné zložky prípad vyšetrujú ako politicky motivovaný čin. Posilnili aj policajné hliadky v oblastiach, kde žijú Židia.