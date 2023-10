Sulík chce odísť zo slovenského parlamentu. Bude kandidovať do europarlamentu, okomentoval aj prípadný odchod na ranč do Austrálie

Sulík si svoju politickú budúcnosť predstavuje v Európskom parlamente.

Predseda strany SaS Richard Sulík plánuje kandidovať v najbližších voľbách do Európskeho parlamentu. Oznámil to v rozhovore pre Denník N. Voľby do europarlamentu sa uskutočnia začiatkom júna budúceho roku.

„Mám plán kandidovať do europarlamentu. Zároveň hovorím, že ak aj budem zvolený za europoslanca, určite budem kandidovať v roku 2027 do Národnej rady,“ uviedol Sulík v rozhovore.

Tento krok však nepovažuje za svoj odchod zo slovenskej politickej scény, no v súčasnosti nevedel povedať, z ktorého miesta na kandidátke by sa chcel uchádzať o hlasy voličov v budúcich parlamentných voľbách. Na svoj ranč do Austrálie sa vraj aktuálne odsťahovať nechystá.

V rozhovore prezradil, že na prvých troch miestach kandidátky vo voľbách do Európskeho parlamentu by chcel mať seba, Eugena Jurzycu a Vladimíru Marcinkovú. „Poviem, čo navrhnem, a teraz upozorňujem, že to musí ešte schváliť republiková rada. Sulík, Jurzyca, Marcinková,“ skonštatoval s tým, že už aj tak prezradil viac, ako pôvodne plánoval.