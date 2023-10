Fico chce výrazne znižovať tresty za korupciu. Tvrdí, že máme preplnené väznice

Rezort by podľa Suska chcel v krátkom čase zareagovať na rozhodnutia Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré konštatovali porušenia základných ľudských práv a slobôd v niektorých trestných konaniach.

Ministerstvo spravodlivosti chce znížiť jednotlivé trestné sadzby ekonomickej a majetkovej trestnej činnosti. Zároveň chce prehodnotiť súdnu mapu s ohľadom na financie z plánu obnovy. Uviedol to minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) po stretnutí s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).

Rezort by podľa Suska chcel v krátkom čase zareagovať na rozhodnutia Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré konštatovali porušenia základných ľudských práv a slobôd v niektorých trestných konaniach. Malo by sa to udiať zmenou nastavenia trestnej politiky štátu a jednotlivých trestných kódexov.

„Chceme sa zamerať na to, aby sme prešli od doterajšej funkcie trestného práva, ktorá bola zameraná na represiu, na to, aby sme posilnili funkciu trestného práva, ktoré má mať najmä preventívny a prevýchovný charakter,“ povedal minister. Spomenul aj rekodifikáciu civilného práva, probácie a mediácie.

Premiér zároveň poukázal na to, že Slovensko má problém s preplnenými väznicami. „Máme dve možnosti. Buď budeme stavať nové väznice, alebo sa rozhodneme prijať takú trestnú politiku, ktorá bude garantovať, že vo väznici budú len tí, ktorí tam majú byť,“ skonštatoval Fico. Hovorí, že tí, ktorí vo väzení nemusia byť, môžu byť kontrolovaní náramkami alebo mať uložené alternatívne tresty. Môžu sa tak uvoľniť kapacity a vytvoriť lepšie podmienky na prácu Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Fico sa so Suskom dohodli na novelizácii Trestného poriadku a Trestného zákona. V Česku chystajú podľa premiéra podobnú úpravu trestnej legislatívy. „Preto by som privítal a myslím si, že pán premiér Fiala dal na to zelenú, keby existovala komunikácia, koordinácia aj medzi Slovenskou republikou a Českou republikou,“ poznamenal.

Minister sa s Ficom ešte stretne v oblasti pôsobenia Úradu vlády SR pre pomiešané kompetencie ministerstiev. „Budeme spoločne pracovať na novelizácii tzv. kompetenčného zákona, ktorý stanovuje kompetencie jednotlivých ministerstiev,“ povedal Fico. Zároveň dodal, že legislatívna rada prejde pod koordináciu rezortu spravodlivosti.

Susko predsedovi vlády v pondelok odovzdal svoju časť do programového vyhlásenia vlády.