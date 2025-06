Ficovho poradcu Lindtnera pozvala do Moskvy prokremeľská nadácia. Jej šéf je napojený na tajné služby

Poradca premiéra Roberta Fica exsudca David Lindtner sa v marci 2025 objavil v Moskve, hoci predtým o jeho prepojení na Rusko neboli žiadne informácie.

Autorom článku je Investigatívne centrum Jána Kuciaka . Refresher ho publikuje v rámci spolupráce a so súhlasom.

Bývalý predseda okresného súdu v Bratislave, ktorý si cez Threemu písal s Marianom Kočnerom, sa do povedomia dostal aj ako Ficov advokát v kauze Súmrak. Sám Lindtner čelí obvineniu z korupcie v kauze Víchrica. Zábery z cesty do Ruska, na ktorých je aj Lindtner zverejnil podpredseda Smeru a europoslanec Ľuboš Blaha. Investigatívne centrum Jána Kuciaka v spolupráci s portálom VSquare zistili, že Lindtnera do Moskvy pozval poslanec ruskej Dumy, ktorý šéfuje nadácii s prepojeniami na tajné služby.

Ľuboš Blaha v tom čase hovoril o ceste iba nekonkrétne, tvrdil, že Davida Lindtnera so sebou vzal ako svojho advokáta a právneho poradcu premiéra. V Rusku, ktoré sa pod vedením Vladimíra Putina zmenilo na plnohodnotnú diktatúru, mal vraj hovoriť o porušovaní princípov právneho štátu na Slovensku: „V Rusku im s potešením porozprávame o tom, čo páchali v oblasti právneho štátu ľudia ako Matovič či Čaputová,” napísal Blaha na Telegrame.

Avšak portál VSquare a Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) odhalili, že cestu Lindtnera do Moskvy sprostredkoval ruský poslanec Leonid Sluckij s napojeniami na ruské spravodajské služby, ktorý v žiadosti o víza pre Lindtnera uviedol iné dôvody, ako tvrdil Blaha. Podľa žiadosti bol Lindtner do Moskvy pozvaný rokovať o projektoch prokremeľskej Ruskej mierovej nadácie, ktorá pre jeho cestu vraj zabezpečovala aj materiálnu podporu.

V žiadosti o víza do Ruska pre Lindtnera, ktorú sa nám podarilo získať, a Sluckij ju poslal na ruské veľvyslanectvo v Bratislave vo februári 2025 sa píše, že účelom Lindtnerovej návštevy je „účasť na rokovaniach týkajúcich sa realizácie humanitárnych a charitatívnych programov a projektov Ruskej mierovej nadácie". V liste zaslanom v mene prokremeľskej nadácie, ktorú Sluckij vedie, ďalej uvádzal, že Lindtner dostane „materiálnu, zdravotnú a ubytovaciu podporu", ako aj „včasnú registráciu v mieste pobytu na Hlavnej správe pre migračné záležitosti Ministerstva vnútra Ruska". Sluckij požiadal o vydanie viacnásobného vstupného víza pre Lindtnera na obdobie od 24. februára do 24. mája 2025.

List, ktorým Leonid Sluckij žiada o víza pre Davida Lindtnera. Zdroj: ICJK

David Lindtner ani Ľuboš Blaha na otázky ICJK o tom, prečo Ruskú mierovú nadáciu zamlčiavali a či im poskytuje akékoľvek, napríklad finančné, plnenia, nijako nereagovali. Na otázky ICJK neodpovedal ani Úrad vlády SR, kde Lindtner pôsobí ako člen zboru poradcov premiéra Roberta Fica. Ministerstvo spravodlivosti, kde je Lindtner tiež poradcom, na naše otázky odpísalo: „Cesta vami uvádzanej osoby nesúvisí s výkonom jeho práce poradcu.”

Ministerstva aj úradu vlády sme sa pýtali, či má David Lindtner bezpečnostnú previerku, na aký stupeň, a či bol pred cestou do Moskvy poučený o tom, aké informácie smie a nesmie poskytnúť na stretnutiach s ruskými spravodajskými službami SVR a GRU.

David Lidtner (druhý zľava) na tlačovej besede premiéra Roberta Fica. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

„Sú to spravodajské služby, ktoré u nás plánujú a uskutočňujú rôzne nepriateľské aktivity, v susednom Česku dokonca už v minulosti aj uskutočnili útok a aj u nás ich aktivity smerujú k podkopávaniu dôvery občanov v štát, jeho inštitúcie, aj medzinárodné inštitúcie, ktorých sme súčasťou,” vysvetľuje výskumný pracovník Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku SFPA Alexander Duleba. „Preto je stretávanie sa s ich predstaviteľmi a ľuďmi so známymi prepojeniami na ne pre akéhokoľvek predstaviteľa Slovenskej republiky problematické,” dodáva Duleba.

Kto pozval Lindtnera do Moskvy

Ľuboš Blaha počas cesty do Moskvy verejne priznal stretnutie so šéfom ruskej zahraničnej rozviedky SVR Sergejom Naryškinom, no problematický je aj autor pozývacieho listu pre Lindtnera. Leonid Sluckij je nástupcom ultranacionalistu Vladimira Žirinovského a od roku 2022 vedie Liberálnodemokratickú stranu Ruska (LDPR). Viaceré investigatívne články a verejne dostupné informácie naznačujú, že Sluckij a LDPR udržiavajú úzke väzby na spravodajské služby.

Ľuboš Blaha a David Lindtner na ceste do Moskvy. Zdroj: Telegram/LB

Poslanec Dumy Sluckij je tiež predsedom Ruskej mierovej nadácie. Medzi členmi jej správnej rady je patriarcha Kirill – bývalý agent KGB a otvorený podporovateľ ruskej invázie na Ukrajinu. Zahŕňa tiež vedúceho Ruskej akadémie vied a univerzity MGIMO, ktoré sú taktiež napojené na FSB.



Portál The Insider v minulosti odhalil, že Ruská mierová nadácia, ktorá do Ruska dlhodobo pozýva rôznych predstaviteľov zo zahraničia, následne osobné údaje týchto svojich hostí odovzdávala Hlavnej správe generálneho štábu Ozbrojených síl Ruskej Federácie - teda vojenskej spravodajskej službe GRU.

Okrem Lindtnera bol v minulosti hosťom Ruskej mierovej nadácie aj bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO, dnes hnutie SLOVENSKO), ktorý do Ruska vycestoval ešte ako poslanec NRSR v roku 2018. Na pozvanie ruskej Dumy v krajine údajne pozoroval prezidentské voľby, jeho následné vyhlásenia boli v priamom rozpore so závermi oficiálnej pozorovacej misie OBSE.

Delegácia s účasťou Ľuboša Blahu a Davida Lindtnera, ktorá navštívila Moskvu v marci, sa stretla s niekoľkými ruskými predstaviteľmi, na ktorých sú uvalené medzinárodné sankcie vrátane Grigorija Karasina, hlavného ruského vyjednávača v mierových rokovaniach s USA organizovaných Saudskou Arábiou, a spomínaného Naryškina.

Poradca premiera David Lindtner na stretnutí u Leonida Sluckého v Moskve. Zdroj: https://lslutsky.ru/

Podľa Blahu bol rozhovor s Naryškinom „intelektuálnym zážitkom" a zdôraznil, že stretnutie sa nekonalo v utajení, ale v oficiálnych priestoroch Ruskej historickej spoločnosti. To malo podľa neho vyvrátiť tvrdenia, ktoré stretnutie označovali za akt kolaborácie.



Blaha tiež prednášal na Fakulte medzinárodných vzťahov Moskovskej štátnej univerzity (MSU) a tvrdí, že jeho vystúpenie vyvolalo značný záujem. Stretol sa s niekoľkými postavami ruského politického života vrátane členov Štátnej dumy a ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, bývalého prezidenta Dmitrija Medvedeva a Gennadija Zjuganova, člena Štátnej dumy a generálneho tajomníka Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF).

Vo svojich príspevkoch na sociálnych sieťach Blaha ubezpečil ruskú stranu, že „nie každý v Európe zdieľa vojnovú rétoriku Západu" a že „Slovensko si váži svoje bratské vzťahy s Ruskom".

V Moskve Blaha tiež ostro kritizoval „progresívny" politický smer Európskej únie, pričom tvrdil, že skutoční nepriatelia mieru sa nachádzajú na Západe.

Čo presne robil počas týchto stretnutí David Lindtner – okrem Blahovho vyhlásenia, že pôsobil ako právny poradca a hovoril o právnom štáte na Slovensku – nie je známe.