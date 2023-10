Slovenský youtuber Halien skončil za mrežami. Za biznis s kokaínom a extázou mu hrozí až 15 rokov

Košická kriminálka stopla biznis s drogami známemu youtuberovi a streamerovi.

Sovenský streamer a niekdajší hráč Fortnitu známy pod prezývkou Halien, civilným menom Ján Štec, skončil za mrežami. Košická polícia ho totiž po razii vykonanej minulý týždeň v byte obvinila z drogovej trestnej činnosti. Influencerovi, ktorý má na Youtube viac ako 100-tisíc odberateľov, hrozí 10 až 15 rokov za mrežami.

Kriminálka pritom začala trestné stíhanie vo veci pre obzvlášť závažný drogový zločin ešte v júni tohto roka. Muži zákona mali totiž informácie, že youtuber má rozbehnutý biznis s ťažkými drogami ako kokaín a extáza na mieste svojho prechodného bydliska na Hutníckej ulici v Košiciach. Odtiaľ mal údajne predávať drogy aj maloletým konzumentom.

„Po niekoľkomesačnom úsilí sa nám podarilo zdokumentovať a po vykonaní viacerých zaisťovacích úkonov obviniť z obzvlášť závažnej drogovej trestnej činnosti mladého muža z Michaloviec,“ informovala polícia.

Halienovi v byte našli konkrétne kokaín v množstve 50 gramov, ktoré zodpovedá minimálne 669 bežným jednotlivým dávkam, a extázu v množstve 44 gramov, ktoré zodpovedá minimálne 250 bežným jednotlivým dávkam drogy. Youtubera preto obvinili z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby, prechovávania a obchodovania s omamnými látkami.

Počas razie mu policajti zaistili viaceré podozrivé látky a iné veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou. Haliena počas prehliadky zadržali. „Krajský policajný vyšetrovateľ z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi obvinil 25-ročného muža z Michaloviec,“ uviedla polícia.

V prípade dokázania viny hrozí Halienovi trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov. „Podnet na jeho väzobné stíhanie, ktorý vyšetrovateľ predložil prokurátorovi, sudca akceptoval,“ uviedla polícia a zároveň dodala, že youtuber je stíhaný väzobne.

Aktuálne však nie je isté, či ho z väzby neprepustili, keďže v pondelok pridával na svoj Instagram fotku, v ktorej buď on, alebo jeho admin uviedol, že „drámy mu akurát zvyšujú čísla“. Obvinený však zostáva naďalej.

Storka z Instagramu, ktorú pridal Halien v pondelok 30. októbra 2023. Je teda možné, že ho nateraz prepustili z väzby, no obvinený naďalej zostáva. Zdroj: Instagram/@halienpower

„Podľa znenia obvinenia si najneskôr od februára 2023 opakovane a neoprávnene zadovažoval omamné a psychotropné látky, okrem iného kokaín a extázu, ktoré prechovával v mieste svojho prechodného pobytu na Hutníckej ulici v Košiciach. Tieto drogy delil na menšie dávky a odpredával ďalším doteraz nestotožneným osobám na spomínanej adrese alebo v jej okolí,“ dodal k prípadu Korzár.

S drogami bol konfrontovaný už na MMA turnaji

Halien sa začiatkom tohto roka predstavil aj na turnaji českej bojovej organizácie Clash of the Stars, ktorá propaguje najmä zápasy influencerov, tiktokerov či youtuberov. Jeho protivníkom bol slovenský streamer Martin „Ziamw“ Hronec. On sám ho dokonca na jednej z tlačových konferencií pred zápasom konfrontoval s tým, či mu hovorí niečo stránka Vice City a či odtiaľ nekupoval drogy.

Halien odpovedal, že stránku pozná, ale nemá s ňou nič spoločné. „Takže si nič neobjednával, žiadne drogy nemáš?“ reagoval Ziamw. „Nie. Prisahám na smrť svojej mamy, že s Vice City nemám nič spoločné,“ odpovedal Halien, čo však jeho protivníka vytočilo natoľko, že prevrátil stôl, šplechol mu do tváre vodu a zaútočil naňho. Napokon ich rozdelila ochranka.



„Zomrie ti mama, ty zm*d. Dneska zverejním video, ako si si objednával drogy. Teraz si si zabil mamu,“ kričal Ziamw na Haliena. Hronec ešte v ten večer pridal na svoj Instagram dve fotky, kde mala byť údajná konverzácia na internetovej stránke Vice City, kde si vraj Štec objednával drogy. V tom čase však nebolo možné určiť, či správy písal naozaj on.

Kto je Halien?

Halien má 25 rokov a ako streamer začínal na platforme Twitch, kde vysielal naživo hranie PC hier prakticky každý deň. Spočiatku hrával najmä Minecraft a CS:GO. S Halienom sme v roku 2019 v Refresheri robili rozhovor, v tom čase sa ešte aktívne venoval predovšetkým streamovaniu známej battle royale hry Fortnite, ktorá ho preslávila najviac.

V rozhovore nám vtedy prezradil, že za skiny v hre od Epic Games minul už približne 6 500 eur a že denne vtedy hrával 8 až 12 hodín. Rozhovoril sa aj o tom, aké boli jeho začiatky v streamovaní, ako vníma konkurenciu alebo koľko si streamovaním dokáže zarobiť.

V posledných rokoch však od Fortnitu postupne upúšťal a na svojich sociálnych sieťach začal dokumentovať najmä svoju telesnú premenu. Začal totiž aktívne cvičiť a chudnúť, o čom natočil na svoj youtubový kanál aj niekoľko videí.

Neskôr vyhlásil, že sa chce stať strongmanom, a napokon to vo februári 2023 prerástlo až do jeho prvého a zatiaľ aj posledného MMA zápasu v klietke na turnaji Clash of the Stars, ktorý vyhral na TKO. Halien má aktuálne vyše 300-tisíc fanúšikov na streamovacej platforme Twitch, viac ako 100-tisíc odberateľov na Youtube, viac než 91-tisíc followerov na Instagrame a necelých 15-tisíc sledovateľov na Twitteri (po novom X).

