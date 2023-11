Na letisko v Nemecku prenikol ozbrojený muž. V aute má deti

Letisko v nemeckom meste Hamburg v sobotu večer uzavreli po tom, ako na jeho pozemok vnikol vo vozidle ozbrojený muž, ktorý už dvakrát vystrelil do vzduchu. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.



Ozbrojenec prerazil svojím vozidlom bránu a dostal sa na letiskovú plochu okolo 20:00, uviedol pre DPA hovorca Spolkovej polície Thomas Gerbert.



Muž má v aute podľa predpokladov zrejme aj dve deti. Jeho manželka predtým kontaktovala krajinskú políciu v súvislosti s možným únosom detí, priblížil hovorca. Na miesto dorazili jednotky krajinskej aj spolkovej polície, ktoré sa nachádzajú neďaleko vozidla. „Sú veľmi robustne vybavení,“ povedal Gerbert.



Hamburské letisko bolo uzavreté už v októbri, dôvodom však bola vyhrážka útokom na lietadlo na linke z Teheránu do Hamburgu.

BREAKING:



The Hamburg Airport has been closed after a man with a gun crashed through a gate with his car and continued driving to the tarmac.



Police getting ready to storm the airport.



Some German media claim the man fired off shots while breaking in. https://t.co/89vg3EaFdu