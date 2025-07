Najmenej 34 ľudí zahynulo a osem ďalších je nezvestných po tom, čo sa v sobotu v oblasti zátoky Ha Long vo Vietname prevrátila turistická loď s viac než 50 osobami na palube, uviedli tamojšie štátne médiá. TASR informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



Plavidlo prevážalo 48 pasažierov a päť členov posádky, keď ho zastihla náhla búrka s prudkým dažďom a silným vetrom počas prehliadky turistami obľúbenej lokality, zaradenej na Zoznam svetového dedičstva UNESCO, uviedol spravodajský portál Dan Tri. V dôsledku silného vetra sa plavidlo prevrátilo.

By 8:45pm July 19, authorities had recovered 27 bodies, including 8 children, and rescued 11 people, as a large-scale search and rescue operation is underway in Hạ Long Bay after a tourist boat capsized due to a sudden storm (not related to the incoming Typhoon Wipha). pic.twitter.com/HVADKNGUbz