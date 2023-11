Na Slovensku udrie silná víchrica, potrápi stred aj západ. SHMÚ vydáva výstrahy v týchto okresoch

„Na horách nad pásmom lesa sa lokálne očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica,“ priblížili meteorológovia.

V okresoch Tvrdošín, Poprad, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica a Brezno sa v stredu (15. 11.) a vo štvrtok (16. 11.) môže vyskytnúť silný vietor na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na webe.

Pre severné okresy platí výstraha od 9.00 h stredy až do štvrtka do 6.00 h. V stredu platí výstraha aj pre územia na juhu a západe Slovenska, a to v okresoch Bratislava, Senec, Pezinok, Dunajská Streda, Nové Zámky, Galanta, Šaľa, Trnava, Topoľčany, Hlohovec, Nitra, Levice a Komárno.



