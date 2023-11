Pellegrini sa ospravedlnil za nevhodnú komunikáciu hovorkyne. Všetkých je do toho prd, odpovedala novinárke na otázku o bývaní

Pellegrini na Facebooku zverejnil ospravedlnenie za slová jeho hovorkyne.

Predseda parlamentu Peter Pellegrini sa na Facebooku ospravedlnil za slová svojej hovorkyne Patrície Medveď Macíkovej. Tá vydala, podľa jeho slov, nevhodné tvrdenie pre redaktorku denníka SME.

„Moja hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková je temperamentná žena a občas jej v súkromí ‚uletí‘ jazyk. Presne tak sa stalo aj v neformálnom rozhovore s novinárkou denníka Sme, ktorá tento rozhovor následne zverejnila. Nebudem teraz komentovať etiku tohto zverejnenia, pretože hovorca sa na ňu spoliehať nemôže a vždy musí reagovať tak, aby akékoľvek jeho vyjadrenie znieslo prísne kritériá profesionality,“ napísal Pellegrini na sociálnej sieti.

Redaktorku denníka zaujímalo, na čo je predsedovi parlamentu byt v poslaneckej ubytovni, keď býva iba kúsok od parlamentu. Medveď Macíková na novinárkine otázky nechcela odpovedať. „Čo vás do toho, na aký účel mu to je? Keby tam aj teraz mal štyri šteniatka zavreté, tak všetkých je nás do toho prd,“ povedala jej do telefónu.

Strana takto neplánuje komunikovať s médiami

Podľa Pellegriniho strana Hlas-SD, rovnako ako on, s médiami nebudú komunikovať v podobnom duchu a išlo o nedorozumenie a výnimku. „Faktom je, že takto sa jednoducho nekomunikuje a ak ja osobne volám po väčšej politickej kultúre, môjho tímu sa to týka ako prvého. Preto sa ospravedlňujem za nevhodnú reakciu mojej hovorkyne a určite v takomto duchu s médiami pokračovať nebudeme,“ dodal v statuse.