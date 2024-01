Európska únia pravdepodobne neskonfiškuje ruské finančné aktíva. Prezradili dôvody

Ku konfiškácii ruských aktív sa vyjadrilo viacero krajín.

Je nepravdepodobné, že by Európska únia skonfiškovala zmrazené aktíva ruskej centrálnej banky. A to aj napriek plánom štátov G7 rokovať o možnostiach takéhoto kroku na najbližšej schôdzke, ktorá sa uskutoční vo februári. Uviedli to zdroje z EÚ.



Európska únia, Spojené štáty, Japonsko a Kanada zmrazili po invázii Ruska na Ukrajinu aktíva ruskej centrálnej banky v hodnote zhruba 300 miliárd USD, čo je v prepočte 275,94 miliardy eur. V Európe sa z tohto objemu nachádza približne 200 miliárd USD, z toho väčšina v Belgicku v správe klíringovej spoločnosti Euroclear.

Diskutovať o možnosti konfiškácie zmrazených ruských aktív by sa malo v období, keď americký prezident Joe Biden čelí neochote republikánov v Kongrese poskytnúť Ukrajine ďalšiu finančnú pomoc v objeme 61 miliárd USD. Navyše aj EÚ má problémy dohodnúť sa na uvoľnení balíka v hodnote 50 miliárd eur, a to pre nesúhlas Maďarska, ktorého premiér Viktor Orbán má úzke vzťahy s Moskvou.

Riziká spojené s konfiškáciou ruských aktív

Skonfiškovanie ruských aktív a ich poskytnutie Kyjevu by zmiernilo finančný tlak na západné štáty. Predstavitelia Európskej únie však upozorňujú na právne riziká. „Ku konfiškácii s veľkou pravdepodobnosťou nedôjde. K takejto dohode medzi členskými štátmi EÚ doteraz nedošlo,“ povedal jeden z európskych úradníkov oboznámený s diskusiami o tomto probléme, ktorý si neželal byť menovaný.



Luxemburský minister zahraničných vecí Xavier Bettel v rozhovore pre Reuters zasa povedal, že v súvislosti s konfiškáciou ruských aktív je „veľmi opatrný“. Upozornil na riziko, že po politickej dohode môže o niekoľko mesiacov nasledovať výrok súdu, že miliardy eur z ruských aktív sa Ukrajine poskytli nelegálne. „Kto to potom zaplatí?“ spýtal sa.



Zástupcovia EÚ zároveň dodali, že riziko nepredstavuje iba otázka zákonnosti takéhoto bezprecedentného skonfiškovania aktív cudzieho štátu, ale aj možné následky pre európsku jednotnú menu. Investori sa môžu začať sťahovať z euroaktív pre obavy, že jedného dňa môžu byť skonfiškované aj ich aktíva. Navyše Moskva pohrozila, že v prípade skonfiškovania jej finančných aktív urobí rovnaký krok voči západným aktívam v Rusku, ktorých hodnotu niektoré správy stanovili na 288 miliárd USD.



Belgický minister financií Vincent van Peteghem, ktorého krajina prevzala od januára polročné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ, je tiež v súvislosti s možnosťou konfiškácie ruských aktív zdržanlivý. Ako povedal v utorok v rozhovore s novinármi, „čo sa týka tohto návrhu, musíme byť veľmi opatrní. Je dôležité, aby to, čo sa dostane na stôl, bolo právne v poriadku a aby sa zabránilo prípadnému negatívnemu vplyvu na finančnú stabilitu“.