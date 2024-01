Revízor dal údajne žene „päsťou do tváre“. V bratislavskej električke došlo k fyzickému konfliktu, ktorý musela riešiť polícia

Svedok celej situácie tvrdí, že revízori napadli ženu, polícia vyhodnotila situáciu inak.

Počas skorej rannej jazdy bratislavskou električkou číslo 3 došlo k fyzickému konfliktu medzi ženou a revízorom. Pri incidente sa cestujúca pri fyzickej konfrontácii revízora údajne ohnala, na čo jej dal revízor „päsťou do tváre“, informuje Nový Čas.

Svedok konfliktu Martin opísal, ako revízori pristúpili k žene, ktorá nemala cestovný lístok. Jeden revízor povedal, že buď zaplatí pokutu, alebo im dá občiansky preukaz. Druhý revízor cestujúcu údajne chytil so slovami, že zavolá políciu.

Žena sa podľa slov svedka ohradila tým, že sa jej revízor nemá fyzicky dotýkať. Zároveň sa zahnala, pričom mu zhodila okuliare, na čo jej revízor „dal päsťou do tváre“. Svedok zostal so ženou následne na mieste do príchodu polície.

K incidentu sa vyjadril dopravný podnik aj polícia

„Naši zamestnanci v súvislosti so spomínaným incidentom podali trestné oznámenie, a preto sa k danej veci nebudeme vyjadrovať,“ uviedol hovorca Dopravného podniku Bratislava Jozef Vozár. Revízori na cestujúcu podali trestné oznámenie.

Polícia uviedla, že žena údajne napadla muža, spôsobila mu zranenia tváre a zároveň mu pokazila dioptrické okuliare. 38-ročná žena odmietla privolanej policajnej hliadke preukázať svoju totožnosť, preto ju policajti zobrali na policajné oddelenie a vykonali potrebné úkony. Následne ženu prepustili na slobodu a incident zaevidovali ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.