Po 87 rokoch spravili výskumníci zásadný posun vo vyriešení záhady strateného lietadla legendárnej americkej letkyne

Tím prieskumníkov Deep Sea Vision informoval o náleze na dne oceánu, ktorý pripomína model lietadla Lockheed L-10 Electra. Ide o známy stroj, ktorý používala priekopníčka ženského lietania Amelia Earhartová počas cesty okolo sveta v roku 1937, upozorňuje portál wsj.com.



Pred takmer 90 rokmi zmizla pilotka Earhartová spolu s lietadlom počas veľkého letu okolo sveta. Počas nasledujúcich desaťročí vznikali rôzne konšpiračné teórie vysvetľujúce okolnosti jej zmiznutia. Teraz však prieskumníci narazili v 4 900-metrovej hĺbke oceánu obrys, ktorý pripomína stroj, na ktorom Earhartová lietala.



Stroj sa nachádza 150 kilometrov od Howlandovho ostrova, kde mala Earhartová spolu so svojím navigátorom plánované medzipristátie na doplnenie paliva. Ešte nie je potvrdené, či ide naozaj o lietadlo legendárnej letkyne. Na absolútne potvrdenie je nutné fyzicky obzrieť stroj. Doteraz stálo spoločnosť pátranie po lietadle vyše 10 miliónov eur.

On July 2, 1937, Amelia Earhart and navigator Fred Noonan took off from Papua New Guinea, nearing the end of their record-setting journey around the world never to be seen again. Until today.



