Pellegrini sa vysmial poslancovi Progresívneho Slovenska, skritizoval aj jeho oblečenie. Radšej si mal dať kroj, tvrdí

Koncom roka 2023 si pri skladaní poslaneckého sľubu obliekol nominant Hlasu Michal Bartek kroj.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini dnes 8. februára skritizoval voľbu oblečenia nového poslanca Richarda Dubovického, ktorý nastúpil za Progresívne Slovensko ako náhradník za Tomáša Hellebrandta.

Pri skladaní poslaneckého sľubu mal na sebe Dubovický sako bez košele a kravaty.

„Nového poslanca z Progresívneho Slovenska by som len chcel upozorniť, že toto bol najvýraznejší moment v jeho politickej kariére, ale nestál mu ani za to, aby sa náležite na tento úkon obliekol. Tak do budúcna dodržujte aspoň nejaký dress code, pretože z úcty k Ústave Slovenskej republiky by ste mali mať oblek riadne ustrojený alebo kroj,“ komentoval zloženie sľubu Peter Pellegrini.

Pellegrini tak odkazoval aj na svojho poslanca Michala Barteka z Hlasu-SD, ktorý zložil 14. novembra 2023 poslanecký sľub v kroji. Nahradil vtedy Luciu Kurilovskú, ktorá sa stala štátnou tajomníčkou rezortu vnútra.

Namiesto Martina Nemkyho zo Smeru-SD, ktorý sa stal predsedom Štatistického úradu SR, dnes nastúpil do poslaneckých lavíc Richard Glück.