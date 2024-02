Európska únia prinúti banky zaviesť obľúbenú službu. Prijať ju budú musieť všetci

Europarlament schválil peňažné prevody v eurách do desiatich sekúnd.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) prijali v stredu nové pravidlá na zabezpečenie okamžitého transferu prevedených finančných prostriedkov na bankové účty retailových zákazníkov a podnikov v celej EÚ.

Cieľom nového nariadenia, za ktoré zahlasovalo 599 poslancov, sedem bolo proti a 35 sa zdržalo, je zabezpečiť, aby retailoví klienti a podniky, najmä malé a stredné podniky, nemuseli čakať na svoje peniaze a aby sa zvýšila bezpečnosť prevodov.

Banky a iní poskytovatelia platobných služieb budú musieť zabezpečiť, aby boli úhrady dostupné a okamžite spracované. Okamžitý prevod sa má vykonať bez ohľadu na deň alebo hodinu a peniaze musia prísť na účet príjemcu do desiatich sekúnd. Platiteľ by mal byť do desiatich sekúnd informovaný aj o tom, či prevedené finančné prostriedky boli alebo neboli sprístupnené príjemcovi.

Pravidlá budú musieť uplatňovať aj štáty s inou menou

Pravidlá budú musieť uplatňovať po dlhšom prechodnom období aj členské štáty, ktorých menou nie je euro, ak ich účty ponúkajú pravidelné transakcie v eurách. V prípade takýchto účtov mimo pracovných hodín bude existovať osobitná výnimka z uskutočnenia platby do desiatich sekúnd vzhľadom na možné obavy týkajúce sa prístupu k hotovosti v eurách.

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 20 dní po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať na uplatnenie nariadenia 12 mesiacov.