GRAF: Voľby do parlamentu by znova vyhrala strana Smer-SD. Lídrom prezidentských volieb je naďalej Pellegrini

Voľby do NR SR by vo februári vyhral Smer, nasledovali by PS a Hlas.

Voľby do Národnej rady SR by vo februári vyhral Smer-SD so ziskom 24 % hlasov voličov. Nasledovalo by PS s 22,6 %. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane TV Joj. Konal sa od 5. do 12. februára na vzorke 1 000 respondentov.

Tretí v poradí by skončil Hlas-SD, získal by 14,5 %. Nasledovalo by KDH s 8,2 %. Do parlamentu by sa dostali aj SaS (6,2 %) a SNS (5,3 %). Pred bránami NR SR by zostala koalícia hnutia Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí.

Síce by získala 6 % hlasov, nedosiahla by však sedempercentné kvórum požadované pre koalície. Do poslaneckých lavíc by sa nedostali ani Maďarská aliancia (4,6 %), Republika (3,7 %), Sme rodina (2,8 %) a ani Demokrati (1,5 %).

Smer-SD by v NR SR obsadil 45 kresiel. PS by malo 42 poslancov, Hlas-SD 27. KDH by obsadilo 15 kresiel a SaS 11. SNS by získala desať mandátov.

Prezidentské voľby by vyhral Pellegrini

Prezidentské voľby by začiatkom februára vyhral predseda Národnej rady SR a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Druhý by skončil bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Rovnaké poradie by mali v prvom aj druhom kole. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane televízie Joj, konal sa od 5. do 12. februára na vzorke 1000 respondentov.

Pellegrini by v prvom kole získal 39 % hlasov voličov, Korčok by mal 37,2 %. V druhom kole by rovnako zvíťazil Pellegrini. Získal by 53,7 % hlasov. Korčok by mal 46,3 % hlasov.

V prvom kole by sa tretí umiestnil bývalý minister spravodlivosti Štefan Harabin (8,1 %). Nasledovali by Igor Matovič (4,8 %), bývalý diplomat Ján Kubiš (3,0 %), líder mimoparlamentnej Aliancie Krisztián Forró (2,4 %), predseda SNS Andrej Danko (2,1 %) a historik Patrik Dubovský (1,9 %). Pod jedno percento hlasov by mali šéf ĽSNS Marián Kotleba (0,9 %) a Milan Náhlik (0,6 %).