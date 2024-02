Čína plánuje do Spojených štátov poslať viac pánd, označila ich za „poslov priateľstva“

„Pandy veľké sú národným pokladom Číny a ľudia po celom svete ich milujú. Tešíme sa na nové kolo medzinárodnej spolupráce pri ochrane pánd veľkých s príslušnými krajinami,“ uviedla vo štvrtok hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.

Čína podpísala dohody, na základe ktorých pošle pandy aj do ZOO v americkom San Diegu, oznámilo vo štvrtok čínske ministerstvo zahraničných vecí. Deje sa tak po tom, čo počas rokov diplomatického napätia museli americké zoologické záhrady Číne vrátiť takmer všetky tieto zvieratá.



„Čínske inštitúcie už podpísali dohody so... ZOO v San Diegu v Spojených štátoch,“ uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning na pravidelnej tlačovej konferencii. Dohoda sa podľa nej zameriava na novú spoluprácu pri ochrane pandy veľkej.

Podobné dohody čínske inštitúcie podpísali aj so ZOO v španielskom Madride a Peking rokuje aj so zoologickými záhradami vo Washingtone a v rakúskej Viedni.

„Pandia diplomacia“

Čína v rámci takzvanej pandej diplomacie dlhodobo posiela pandy do iných krajín v snahe ľahšie dosiahnuť svoje zahraničnopolitické ciele. V dôsledku napätia medzi Washingtonom a Pekingom v Spojených štátoch zostalo len zopár týchto zvierat. Tri museli odísť v novembri zo ZOO vo Washingtone a posledné pandy sú ešte v ZOO v Atlante. Aj tie by sa však koncom roka mali vrátiť do Číny.



Pandy ako „poslovia priateľstva“

Čínsky prezident Si Ťin-pching po vlaňajšom stretnutí so svojím americkým náprotivkom Joeom Bidenom uviedol, že Čína by mohla poslať do USA ďalšie pandy ako „poslov priateľstva medzi čínskym a americkým ľudom“. Biely dom uviedol, že by sa pandám potešil.

Svetový fond na ochranu prírody odhaduje, že v prírode v súčasnosti žije asi 1 860 pánd veľkých a približne 600 ich žije po celom svete v zajatí v centrách špecializovaných na ich chov či v zoologických záhradách.