Pred gymnáziom v Malackách sa každé ráno tvoria dlhé rady. Študenti pre nové turnikety nestíhajú vyučovanie a dostávajú zápisy

Študentom už začína dochádzať trpezlivosť. Vedenie však problém neeviduje.

Študenti malackého gymnázia sa sťažujú na nový systém turniketov, ktorý zaviedli pred necelým mesiacom. Žiaci pre turnikety nestíhajú vyučovanie, za čo dostávajú zápisy a znižujú im známky zo správania.

Školu navštevuje približne 500 študentov, no vedenie dalo postaviť iba dva turnikety. „Každé ráno sa pred turniketmi tvoria obrovské rady, a to aj v prípade, že do školy prídete o 7.40 h. Nie je šanca byť v triede o 8.00 h, čo je už považované za neskorý príchod,“ napísal nám čitateľ Refresheru, ktorý je takisto študentom na gymnáziu v Malackách.

Žiakom hrozia za neskoré príchody znížené známky zo správania a neospravedlnené hodiny. Podľa jedného zo žiakov upravila riaditeľka gymnázia školský poriadok tak, že príchod po 7.50 h je považovaný ako neskorý.

Žiaci z Malaciek musia podľa vedenia do školy chodiť skôr, aby nebránili prechodu cez turnikety tým, ktorí cestujú z okolia. Podľa študenta riaditeľka gymnázia reaguje na pripomienky k novému systému nepríjemne, neústupčivo až arogantne. „Iné východy, ktoré boli pred vybudovaním turniketov používané, sú momentálne uzamknuté a používané len vedením školy,“ uviedol čitateľ.

Študenti čakajú pred školou v dlhých radoch. Zdroj: Čitateľ Refresheru

Vedenie gymnázia problémy neeviduje

Vo veci oslovila redakcia Refresheru aj riaditeľku malackého gymnázia. Tá v telefonáte uviedla, že problémy s turniketmi neeviduje. Podľa jej slov je systém v skúšobnej lehote a dlhé rady sa tvoria vinou žiakov, ktorí nedodržiavajú školský poriadok a do školy chodia na poslednú chvíľu.

„Veľa študentov nie je priamo z Malaciek a spoje im chodia síce v časoch, aby stihli vyučovanie na 8.00 h, ale nie dostatočne skoro na to, aby mali šancu prejsť spomínanými turniketmi,“ uviedol čitateľ. Riaditeľka gymnázia podotkla, že žiaci, ktorí cestujú do školy vlakom, stále majú a aj mali neskorý príchod na hodinu ospravedlnený.

Na záver uviedla, že žiaci boli informovaní o skúšobnej prevádzke turniketov. Vedenie školy hľadá riešenie problému a monitoruje funkčnosť systému, ktorý sa môže časom zmeniť.