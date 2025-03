KOMENTÁR: Migaľ obral stranu „pekných ľudí“ o rezort. Šimečkovi pribudla fotka v albume „Ako neúspešne rokovať o budúcej koalícii“

Robert Fico obdarováva rebelov koalície stoličkami ministrov.

Koalícia si pravdepodobne zabezpečila pôvodných 79 poslancov. Urobila to jednoduchou, ale účinnou metódou - „podplatila“ poslancov. A stálo ju to naozaj veľa. Strana „pekných ľudí“ musí odovzdať ministerstvo človeku, ktorý ju verejne ponižoval a kritizoval. Osobné konflikty však idú pre biznis bokom.

„Rebeli“ z Hlasu zrejme neboli tak úplne rebelmi, iba sa im málilo funkcií. Prečo by inak ku koalícii priskočili ako verní vazali v okamihu, ako im Robert Fico ponúkol veľmi lukratívne stoličky na ministerstvách?

Zoznam toho, čo by sme premiérovi mohli vytknúť, je dlhý, no nikto mu nedokáže uprieť talent vedieť sa obklopiť ľuďmi, ktorých si vždy dokáže kúpiť. Mal by si však dávať pozor, aby sa z rozhodnutia dať „rebelom“ ministerstvo nestal precedens. SNS do parlamentu navozila rôzne osobnosti, ktoré by mohli zatúžiť po vlastnom rezorte a Andrej Danko by stratu ďalšej funkcie už zrejme nerozdýchal.

Zdá sa, že Ficovi či Šutajovi Eštokovi nevadí, že Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš nadávali na rozhodnutia koalície v baštách „úhlavných nepriateľov Slovenska“ - v redakciách Denníka N a denníka SME. Dôležité je poslušné stláčanie gombíkov. Vyzerá to ale tak, že sa týmto rozhodnutím po troch mesiacoch konečne blížime k otvoreniu riadnej parlamentnej schôdze. Vivat demokracia!

Ako sa Šalitroš vyzvracal zo svojich rozhodnutí

Radomír Šalitroš sa v rozhovore pre Korzár ospravedlnil, že hlasoval s koalíciou o zmene Trestného zákona, premenovaní RTVS na STVR a zmenách vo Fonde na podporu umenia. „To sú presne zákony, pri ktorých som sa musel ísť vyvracať z toho, ako som hlasoval. Robil som to vedome, nezbavujem sa zodpovednosti.“

Šalitroš si ale zrejme povedal, že dokáže zavrieť oči nad tým, že za podobné zákony budú hlasovať jeho náhradníci a zbaví sa tak spomenutej zodpovednosti. Budúci štátny tajomník ministerstva informatizácie asi so zvracaním skončil a zrejme v dome zakryl všetky zrkadlá. Pohľad do nich by asi zabolel.

Boj proti extrémizmu pokračuje?

Samuel Migaľ v dlhom statuse napísal, že chcel zostať v parlamente, no s kolegom Šalitrošom sa obetujú pre dobro celého Slovenska a odídu do exekutívy. Aj táto koalícia má svojich hrdinov! Zatiaľ čo v koalícii Igora Matoviča sa za hrdinu samopasoval Igor Matovič, tentoraz tak urobil poslanec, ktorý „musí“ odísť na pracovnú pozíciu s vyšším platom a ministerským autom. Na druhej strane zrejme ide o istú formu obety. Musí byť ťažké byť súčasťou koalície, ktorá voči nim údajne používala „gestapácke metódy“.

„Priznávam, že pôvodne sme si obaja želali zostať v parlamente. Vznikla však dohoda, ktorá umožní vláde pokračovať v napĺňaní dobrých vecí z programového vyhlásenia a zabráni tomu, aby do kabinetu vstúpili ľudia ako Igor Matovič, či aby sa do parlamentu vracali poslanci, ktorí nemajú ďaleko k extrémistom,“ napísal Migaľ a sadol si za stôl s Andrejom Dankom. Ten do parlamentu priviedol ľudí, ktorí v minulosti kandidovali za krajne pravicovú ĽSNS.

Na Slovensku však zrejme môžu za jedným stolom sedieť odporcovia extrémizmu s bývalými kandidátmi za Kotlebovu stranu a tváriť sa, že týmto rozhodnutím bránia slovenský parlament ako udatní rytieri v lesklej zbroji.

Opozícia si na voľby počká

Oči pre plač zostali opozičnej strane Progresívne Slovensko. Po obede so Samuelom Migaľom nasledovala povinná spoločná fotografia, ktorá už bude navždy pripomínať, ako ich ďalší „Hlasák“, ktorý nie je spokojný s Ficom, naťahoval a komunikáciou s lídrom opozície zrejme iba vyjednával lepšie podmienky u druhej strany.

Niekto by mohol povedať, že sa po Pellegriniho úskokoch po predčasných voľbách poučili. Teatrálnu fotografiu si však môže Michal Šimečka uložiť do albumu s názvom „Ako neúspešne rokovať o budúcej koalícii“. Nevyšlo, možno opäť nabudúce.