Upozorňujeme ťa na prítomnosť citlivých tém. Ak ťa takýto obsah znepokojuje alebo traumatizuje, odporúčame ti nepokračovať v čítaní alebo sledovaní.

Eva vo videu otvorene rozpráva o jej živote v sekte AllatRa, ktorej bola súčasťou niekoľko rokov. Otvorene rozpráva, že k nej necíti žiadnu zášť a uchováva si z nej len to dobré. Na otázku, či v nej celá táto skúsenosť vyvolala nenávisť k viere, mi odpovedá: „Práve naopak. Zostali vo mne len pekné a čisté veci. Do sekty som vstúpila ako ateistka, vyšla som z nej ako silne veriaci človek,“ hovorí.



Sekta plná ruskej propagandy: Organizácia AllatRa, neskôr označovaná ako Tvorivá spoločnosť, je nové náboženské hnutie, ktoré vzniklo na Ukrajine. Vzniklo v 90. rokoch a do začiatku vojny sídlilo v Kyjeve, ale od roku 2015 má pobočky aj v Českej republike a na Slovensku, kde sídli od roku 2022. Je známe šírením ruskej propagandy, pseudovedy a konšpiračných teórií o mimozemšťanoch a tajných mocenských elitách, ktoré obetujú deti. Mnohí hnutie označujú za sektu, členom organizácie na Ukrajine hrozilo väzenie za obhajobu ruskej agresie a okolo AllatRa sa objavili obvinenia zo sexuálneho obťažovania a zneužívania.



Sekta sa opiera o učenie zo série kníh, ktoré skutočne napísala, pričom najznámejšími titulmi sú knihy zo série Sensei of Shambhala. Knihy sú plné fiktívnej histórie, zozbieraných myšlienok z rôznych náboženských a filozofických hnutí, panslavizmu a antisemitizmu. V ďalšej publikácii AllatRy s názvom Križovatky potom vystupuje hrdina Nomo, ktorého životopis je totožný so životom Vladimíra Putina. V posledných rokoch sa Tvorivá spoločnosť zradikalizovala, a hoci kedysi tvrdila, že je apolitická, dnes má badateľné politické ambície a vykazuje isté známky trollovskej farmy.



Hlavnou postavou sekty je guru Igor Michajlovič Danilov, ktorý má byť božským poslom na Zem a živou verziou hrdinu Senseia z kníh, na ktorých je sekta založená. Autorkou týchto kníh a spoluzakladateľkou AllatRa je Galina Jabločkina, ktorá píše pod pseudonymom Anastasia Novych. Okolo týchto dvoch osôb sa v hierarchii spoločenstva nachádza tzv. prvá skupina ľudí, t. j. najbližšie osoby vo vedení sekty. Títo ľudia sú označovaní ako geliari a nebeskí vtáci - teda bojovníci a bojovníci svetla.

Do AllatRa ju v roku 2014 priviedla jej najlepšia priateľka Svetlana. „Myslela som si, že mne sa to nestane, že nenaletím a nenechám sa zlákať do žiadnej sekty. Ale môže sa to stať úplne každému, príde to plíživo, a ak vás do toho vtiahne niekto, koho máte radi a komu dôverujete, je to ľahké,“ vysvetľuje.

„Navyše som si povedala, že na to nemám vlohy. Že som vzdelaná, nemám traumu. Ale väčšina ľudí, ktorí tam boli so mnou, to aj tak mala. Boli to lekári, právnici, učitelia, bez traumy. Môže sa to stať každému a je dôležité dávať si na takéto manipulácie pozor,“ dodáva.