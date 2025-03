Vojenský veterán Balogh: Slováci by sa nedokázali brániť ako Ukrajinci. E. Kaliňák zabúda, že naši vojaci bojujú pod vlajkou NATO

Vojenský veterán Miloslav Balogh, ktorý 21 rokov slúžil v armáde, nám prezradil, čo si myslí o výrokoch súčasnej vlády a ako vníma súčasný stav slovenskej armády.

Miloslav Balogh je bývalý poddôstojník, ktorý pôsobil v Ozbrojených silách Slovenskej republiky celých 21 rokov. V rozhovore sme sa ho opýtali, ako vníma ruskú propagandu v armáde, čo si myslí o výrokoch ministra obrany Roberta Kaliňáka a či by podľa neho mali slovenskí vojaci motiváciu postaviť sa ruskej armáde.

„Som presvedčený, že by sme nedokázali klásť odpor armáde v takej miere, ako to robia Ukrajinci. Jednoducho na to aktuálne nemáme kapacity. Hovorím však zo skúsenosti spred deviatich rokov, odkedy som odišiel z aktívnej služby. Ak odvtedy došlo k nejakému zázraku, tak možno áno, ale osobne o tom silne pochybujem,“ povedal nám v rozhovore Balogh.

V tomto článku si prečítaš: Čo hovorí bývalý vojak na vyjadrenie „ten Rus raz odíde“.

Či sú v slovenskej armáde proruské názory.

Či by slovenská armáda vedela udržať krajinu v prípade útoku Ruska.

Aký je rozdiel medzi slovenskou a poľskou armádou.

Ako dlho nie ste v armáde?

V armáde nie som aktuálne už 9 rokov.

Takže ste ešte boli v armáde, keď Rusko v roku 2014 anektovalo Krym?

Áno, ešte áno.

Mali ste vtedy pocit, že ruská propaganda sa dostáva aj medzi vojakov?

Nemyslím si, že sa to deje vo veľkom, ale som presvedčený, že tak ako v celej spoločnosti, aj medzi vojakmi sa vždy našlo určité percento, ktoré inklinuje k ruskému spoločenstvu či takzvanému slovanskému bratstvu. Objavuje sa názor, že Američania nás len vykorisťujú a Rusi sú naši slovanskí bratia. Hovoríme však o menšine. Rovnako ako sa v policajnom zbore či v armáde vždy historicky objavovali ľudia so značne odlišnými hodnotami než väčšina.

Jeden z popredných politikov vládnucej strany Ľuboš Blaha hovoril, že slovenský vojak nikdy nepozdvihne zbraň proti Rusovi. Myslíte si, že u nás vládne akýsi ruský sentiment?

Ruský sentiment síce existuje u určitej časti vojakov, ale zdôrazňujem, že hovoríme o malom percente – možno troch až piatich percentách. Je to podobné ako v celej slovenskej spoločnosti. Nie je to 40 %, ako si niektorí myslia, inak by nás na námestiach nebolo toľko.

Keď sa nad tým zamýšľam, nepoznám nikoho v mojom okolí, kto by jazdil na ruských autách alebo používal ruské výrobky. Naopak, všetci preferujú americké alebo nemecké autá, americké telefóny, európske značky. Cestujú na dovolenky nie na Krym či do Ruska, ale do Dubaja, Chorvátska, Paríža, Londýna a iných západných destinácií.