Slovensku hrozí, že príde o stovky miliónov. Dôvodom sú rekonštrukcie súdov, ktoré vláda nestíha realizovať

Susko zo situácie obviňuje bývalú vládu, Kolíková však ostro nesúhlasí.

Rekonštrukcie súdov sa nestíhajú zrealizovať do konca roka 2025. Hrozí preto, že Slovensku nevyplatia takmer 300 miliónov eur z plánu obnovy. Na pondelkovej tlačovej konferencii na to upozornil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Avizoval, že preto prebiehajú intenzívne debaty o posune termínov alebo revízii plánu obnovy.



Spresnil, že ani jeden z 23 projektov obnovy súdnych budov nemožno zrealizovať v záväznom termíne. „Projekty takmer za 300 miliónov eur sme mali nájsť niekde v polovici procesu, ale po dôkladnej analýze sme zistili, že sme len na začiatku, v bode nula. Jeden musel byť pritom pre netransparentnosť zrušený,“ uviedol.

Zo situácie viní bývalú vládu

Priblížil, že ide o rekonštrukciu Mestského súdu Bratislava III a Bratislava IV, ktoré sa mali presťahovať do spoločnej budovy. „V rámci analýzy procesu sme identifikovali netransparentné vyhodnocovanie stanovených kritérií a absolútne nedostatočné zapojenie zástupcov dotknutých súdov do procesu výberu takejto budovy,“ ozrejmil Susko.



Meškanie podľa neho vzniklo manažérskym zlyhaním bývalého vedenia rezortu spravodlivosti. „Termíny boli už v čase schvaľovania nereálne. (...) Ďalší dôvod bol ten, že od roku 2022 sa s projektmi nič neurobilo,“ skonštatoval.

Krízový režim

Minister deklaroval, že rezort prijal viaceré opatrenia na zvrátenie súčasného stavu a že intenzívne rokuje s úradom podpredsedu vlády pre plán obnovy. „Pokiaľ máme informácie, prebiehajú aj intenzívne rokovania medzi podpredsedom, respektíve Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou a Európskou komisiou, aby sme mali možnosť či už urobiť revíziu celého plánu obnovy, alebo posun termínov,“ dodal.



V prípade, že sa iné podmienky vyrokovať nepodarí a Slovensko nedostane peniaze z plánu obnovy, bude podľa Suska potrebné hľadať zdroje. „Budeme musieť ísť do nejakého krízového režimu. Budeme musieť pravdepodobne vybrať najakútnejšie problémové budovy a žiadať ministerstvo financií o pomoc v tejto oblasti a pokúšať sa hľadať zdroje zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov,“ zhrnul Susko.

Reakcia opozície

Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková deklarovala, že vo svojej funkcii urobila všetko pre to, aby sa projekty mohli zrealizovať v termíne. Odmieta, že by nastavila nereálne lehoty. Upozornila, že reforma bola účinná neskôr, za čo nemohla. Skritizovala, že Susko vystúpil s kritikou po šiestich mesiacoch od nástupu do funkcie.

Kolíková sa pýta, čo za polrok urobil. „Vidím to tak, že šesť mesiacov nerobili nič. Nech robia, a keď budú robiť, tak to stihnú,“ skonštatovala. Susko je podľa nej ochotný obetovať projekty aj vyčlenené peniaze, len aby súdnu reformu zvrátil. Verí, že Európska komisia sa bude snažiť hľadať riešenia.