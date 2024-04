Policajti v Rakúsku si posvietili na nový typ priestupkov. Vodičom hrozia astronomické pokuty, radary menia polohy

Rakúsko zaviedlo systém nových radarov. Slovenskí vodiči na rakúskych cestách by si okrem rýchlosti mali po novom dať pozor aj na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti od áut.

Rakúsko zavádza systém nových radarov. Vodiči by si mali dávať pozor na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti od áut. V opačnom prípade im u susedov hrozí pokuta až vo výške 2 180 eur, informuje portál topspeed.sk.

Ak nový systém radarov nameria vzdialenosť od 0,4 do jednej sekundy, hrozí pokuta do výšky 726 eur. Pri menšom odstupe 0,2 až 0,4 sekundy (sedem až 14 metrov pri rýchlosti 130 km/h), hrozí pokuta od 72 do 2 180 eur.

Vodiči, ktorým by bola nemeraná vzdialenosť 0,2 sekundy (čiže do siedmich metrov), musia počítať s odobratím vodičského preukazu minimálne na 6 mesiacov.

Nové radary používajú v rakúskej spolkovej krajine Horné Rakúsko. Keďže radary menia polohu, vodiči ich nevedia očakávať.