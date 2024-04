VIDEO: V gruzínskom parlamente lietali päste a strhla sa veľká bitka. Opozícia protestuje proti nebezpečnému zákonu

V gruzínskom parlamente rozpútal opozičný poslanec Aleko Elisašvili bitku pre nezhody v súvislosti so sporným zákonom o zahraničnom vplyve. Poslanec udrel šéfa parlamentnej frakcie vládnej strany Gruzínsky sen Mamuku Mdinaradzeho, informuje CNN.

Na záberoch je jasne viditeľné, ako Mdinaradze rozpráva, keď vzápätí pribehne Elisašvili a päsťou mu vrazí do hlavy. Do bitky sa následne zapojili aj ďalší členovia parlamentu. Práve Mdinaradze je hýbateľom návrhu kontroverzného zákona, ktorý sa odporcom podobá na ruské zákony, ktoré pomohli Moskve zrušiť nezávislé médiá. Proti prijatiu nového zákona demonštrovali v uliciach aj tisíce ľudí.

Gruzínski poslanci v utorok 17. apríla schválili prvotný návrh kontroverzného zákona o „zahraničnom vplyve“, ktorý budú pravdepodobne nasledovať protesty. Kritizovaný návrh kopíruje represívny ruský zákon. Krajina je zo zákona pobúrená a Západ sa ho obáva, pretože podkopáva šancu Gruzínska na pripojenie sa k Európskej únii.

Nový zákon bude požadovať, aby každá nezávislá mimovládna a mediálna organizácia, ktorá dostáva viac ako 20 percent finančných prostriedkov zo zahraničia, bola zaregistrovaná ako „organizácia sledujúca záujmy cudzej moci“.

Podobný zákon existuje v Rusku, tam sa používa na trestanie kritikov vlády a umlčanie nezávislých médií. Európska komisia vyzvala gruzínsku vládu, aby tento zákon neprijala, a uviedla, že je v rozpore s demokratickými reformami nutnými na to, aby krajina pokročila na ceste k členstvu v EÚ.

