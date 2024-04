Taraba verí, že čoskoro prejde novela umožňujúca odstrel medveďa. Zákon podľa odborníka umožní „trofejný lov“

Pre výskyt medveďa hnedého by sa mohla vyhlasovať mimoriadna situácia ako pri zemetrasení či teroristickom útoku.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS) verí, že s pomocou KDH prejde novela zákona o civilnej ochrane do dvoch týždňov. Podľa tejto novely by bol povolený odstrel medveďa alebo inej „šelmy“ . Vláda odporučila parlamentu, aby návrh schválil v skrátenom legislatívnom konaní, upozorňuje Pravda.

Pre výskyt medveďa hnedého by sa mohla vyhlasovať mimoriadna situácia ako pri zemetrasení či teroristickom útoku. Po jej vyhlásení bude zakázané vytvárať vnadiská, ktoré by mohli prilákať medvede. Zároveň by samospráva mala byť povinná odstrániť už existujúce vnadiská na území s vyhlásenou mimoriadnou situáciou. Vyplýva to z návrhov noviel zákona o ochrane prírody a zákona o civilnej ochrane, ktoré v stredu schválila vláda.

Mimoriadna situácia umožní odstrel akejkoľvek „šelmy“

Ak by novela prešla, odstránila by zdĺhavú byrokraciu, ktorá neumožňuje odstrel šelmy ihneď. Vďaka vyhláseniu mimoriadnej situácie v okrese sa však proces urýchli a odstrel bude možný prakticky inheď.

„Možnosť vydávať takéto výnimky počas mimoriadnej situácie sa vzťahuje aj na usmrcovanie vlka dravého a rysa ostrovida, čo je absolútne neodôvodnené, doslova nebezpečné, keďže napríklad rys je kriticky ohrozeným druhom,“ ozrejmil bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.

Zákon podľa odborníka umožní „trofejný lov“

Kiča je presvedčený, že nové opatrenie nevyrieši problémové jedince nevyriešime. Podľa neho opatrenie len umožní lov na zvieratá, ktoré sú vo svojom prirodzenom prostredí a nepredstavujú žiadne ohrozenie. Zákon podľa neho umožňuje „prakticky neobmedzené vydávanie expresných výnimiek aj na trofejný lov.“ Taraba verí, že sa mimoriadna situácia zneužívať nebude.

Medveď je chránený živočích a jeho odstrel prísne regulujú aj európske smernice. Taraba taktiež verí, že novela je v súlade s európskou legislatívou. „Európska únia nikde nehovorí, že nesmieme chrániť vlastných občanov,“ doplnil. Štát má podľa Tarabu právo chrániť občanov a za odstrel budú zodpovední poľovníci a zamestnanci určení Štátnou ochranou prírody.