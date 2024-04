Fico označil vyzbierané milióny v zbierke pre Ukrajinu ako „prd do Stromovky“. Tvrdí, že sa tým nič nezmení

Podľa Roberta Fica vláda Ukrajincom pomáha.

Premiér Robert Fico, sa v rozhovore pre JOJ24 vyjadril k finančnej zbierke, ktorú masívne podporujú Slováci. Označil ju ako „prd do Stromovky“, čo je české prirovnanie, a dodal, že vyzbierané peniaze konečnú situáciu nezmenia. Munícia pre Ukrajinu už vyzbierala za 12 dní takmer 4 milióny eur.

„Nech si každý občan Slovenskej republiky robí so svojimi peniazmi čo chce, je to jeho rozhodnutie. Viete čo hovoria Češi? Že prd do Stromovky. Prepáčte za výraz, je to symbolické, je to len symbolické,“ povedal v rozhovore premiér krajiny.

Podľa Fica prílev peňazí na Ukrajinu nijako nezmení vojenské dianie. Podľa jeho slov sa „všetky peniaze sa minú, časť sa z toho možno ukradne, ale nič sa na Ukrajine nezmení a budeme tam, kde sme teraz“. Fico povedal, že Ukrajincom jeho vláda pomáha. Ako príklad spomenul možnosť Ukrajincov prísť až do Košíc vďaka železniciam alebo spomenul takzvaný reverzný tok plynu pre Ukrajinu, ktorý jeho vláda schválila v roku 2014.

Vyzbierali už takmer 4 milióny eur

Iniciatíva Mier Ukrajine 16. apríla spustila občiansku zbierku na nákup munície pre Ukrajinu. Za 12 dní Slováci vyzbierali už 3 883 879 eur. Do zbierky sa zapojilo už 60 552 darcov.

Aktivisti tak zbierkou reagujú na iniciatívu českej vlády, ktorá podobnú zbierku iniciovala na medzištátnej úrovni. Do takejto iniciatívy sa zapojilo už viac ako dvadsať krajín, ale slovenská vláda na čele s Robertom Ficom pomoc odmieta.