Prvé slová Mikuláša Černáka na súde: Bohužiaľ, nedá sa vrátiť späť moja minulosť, neviem to ovplyvniť

Černák svoju mafiánsku minulosť oľutoval.

Bývalý mafiánsky bos Mikuláš Černák na súde v Piešťanoch vyhlásil, že ľutuje svoju minulosť a rozhodnutie pridať sa k organizovanému zločinu, ktorý bol na Slovensku v 90. rokoch na vzostupe, informujú tvnoviny.sk.

„Bohužiaľ, nedá sa vrátiť späť moja minulosť a neviem to nejako ovplyvniť. Bolo to zlé obdobie, ktoré ma bude prenasledovať celý môj život, po zvyšok môjho života,“ povedal.





V prípade, ak by súd rozhodol o jeho prepustení, Černák chce pomáhať prepusteným odsúdeným. Chcel by tiež prednášať mladým ľuďom v rámci prevencie páchania trestných činov.





O Černákovo prepustenie požiadalo občianske združenie Reštart – nový život. Zástupkyňa združenia vraví, že bývalý mafián sa zmenil. Objavili sa však aj špekulácie, že o jeho prepustenie organizácia požiadala iba preto, že ak by o to požiadal sám, súd by mu nevyhovel. Černák sa proti tomuto tvrdeniu ohradil.