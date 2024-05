VIDEO: Brazílske letiská kompletne zaplavila voda. Ničivé povodne zúria v celej krajine, situácia je mimoriadne zlá

Brazílske letiská kompletne zaplavila voda. Zrážky boli také výdatné, že zaplavili celú dráhu spolu s terminálmi. Letisko v Porto Alegre zostane zatvorené minimálne do konca mesiaca. Prevádzka medzinárodného letiska Salgado Filho je na neurčitý čas pozastavená, uvádza CNN.

Škody na letiskách spôsobila rieka Guaíba. Tá sa v dôsledku intenzívnych zrážok vyliala z brehov a zaplavila pristávaciu dráhu a kľúčové budovy. Rieka dosiahla rekordnú výšku hladiny 5,3 metra.

Momentálne zúria ničivé povodne v celej Brazílii. Extrémne počasie spôsobila zriedkavá kombinácia vysokých teplôt, vysokej vlhkosti vzduchu a silného vetra.

Odborník na klímu Francisco Eliseu Aquino pre BBC uviedol, že povodne sú výsledkom katastrofálneho kokteilu globálneho otepľovania a fenoménu El Niño. Extrémne povodne si vyžiadali najmenej 100 obetí a 128 ľudí je stále nezvestných. Evakuovali až 163-tisíc ľudí a Guvernér Leite uviedol, že situácia je absolútne bezprecedentná a najhoršia v histórii štátu.

Due to terrible floods in #Brazil, the airport in the city of Porto Alegre went under water pic.twitter.com/Sg0R3LRPPj