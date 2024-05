17-ročný mladík so zbraňou obťažuje na Instagrame dievčatá. Priznal sa nám, že by zdrogoval a znásilnil aj 6- a 10-ročné deti

Vytvorili sme si na Instagrame fejkový profil 14-ročného dievčaťa. Písali sme si so 17-ročným nebezpečným mladíkom, ktorý chce zneužiť malé deti a vlastní strelnú zbraň.

Vyhrážky zabitím a vystrieľaním, znásilnením, mierenie zbraňou na 13-ročné deti, túžba zdrogovať 9-ročné dievčatá a mať s nimi sex. Aj taký je Martin M. z Pezinka, ktorý bude mať v júli 18 rokov. O Martinovi nám napísala naša čitateľka a my sme si následne preverili, či je naozaj pravda, čo o ňom hovorí.

O tom, či to naozaj robí, som sa chcel presvedčiť sám, a tak som mu napísal z fejkového profilu na Instagrame, kde som vystupoval ako mladé dievča. Okamžite mi začal písať, že s ním budem mať tvrdý sex každého typu a že sa do mňa chce „vystri*kať“. Núkal mi za to 100 eur a neprekážalo mu, že mám 14 rokov.

Nezdalo sa mi, že 14 rokov bude jeho limit. Navrhol som mu aj 10-12-ročné kamošky a dopracovali sme sa aj k šesťročnej. Aj tento článok vznikol najmä vďaka podpore našich predplatiteľov. Ak nám chceš pomôcť v odhaľovaní násilníkov či sexuálnych predátorov, podpor nás.

O Martinovi som sa dozvedel vďaka dievčaťu, s ktorým chcel mať sex za peniaze. Pri ňom to však nekončilo. Ďalšiemu dievčaťu sa vraj vyhrážal zabitím, inému znásilnením a na 13-ročné dieťa údajne vytiahol zbraň po tom, čo s ním odmietlo mať sex. Nevieme overiť, či ide o skutočnú, airsoftovú, alebo inú zbraň, ale Martin nám v správach tvrdil, že ide o skutočnú zbraň.

Mená osôb, s ktorými sme sa rozprávali, sme v tomto článku zmenili pre ich bezpečie. Všetky dievčatá majú pod 15 rokov, aj keď v správach s ním tvrdili, že sú staršie.

Ako prvá nás kontaktovala Miška, ktorá nám poslala screenshoty konverzácií, v ktorých jej ponúka piko, aby vydržala dlhšie do noci. Chcel od nej análny sex. Refresher kontaktovala, pretože nevie, čo by s tým polícia reálne spravila. Chcela najmä to, aby sa o ňom ľudia dozvedeli a aby si mladé dievčatá dávali pozor. Vraj sa ho bojí, keďže podľa nej nie je normálny.

„Na jednu 13-ročnú babu namieril zbraň“.

To bol dôvod, prečo Miška kontaktovala Martina. Ten totiž údajne namieril zbraň na 13-ročné dievča (nazvime ju Boženka). Jej brat (nazvime ho Matyas) s tým chcel Martina konfrontovať, no on Matyasa ignoroval. Matyas tak požiadal Mišku, aby s Martinom naplánovala stretnutie, na ktoré by neprišla len ona, ale aj Matyas a jeho kamoši.

„Myslel si, že s ním niečo chcem mať, ale to som mu nikdy nepotvrdila. Neustále pýtal fotky a videá mojich intímnych partií a hovoril mi, aký je v tom skúsený. Celé to bolo veľmi nepríjemné a odporné.“

Na stretnutí sa dohodli, no Martin nikdy neprišiel: „Vraj zaspal. Podľa mňa len mal podozrenie, že niečo plánujeme. Keď bolo jasné, že nepríde, a tak som mu napísala, či je normálne, že takéto veci vypisuje neplnoletým babám a že mieri zbraňou na deti. Na to mi odpísal, že na pištoľ má papiere a že ma znásilní. Vyhrážal sa mi aj tým, že ma zabije. Po tom som si ho zablokovala.“, povedala Miška pre Refresher.

Zlú skúsenosť s ním mala aj Miškina kamoška Laura. Tá si po Miškiných tvrdeniach o tomto chlapcovi založila fejkový účet a zistila, že Martin skutočne ponúka peniaze za rôzne sexuálne činnosti.