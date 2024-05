Veľká slovenská spoločnosť má vážne existenčné problémy. O prácu môže prísť až 700 zamestnancov

Od marca začali ľuďom meškať aj výplaty a mnohí z nich sa obávajú existenčných problémov.

Drevospracujúci podnik Bukóza holding na východe Slovenska avizuje problémy, stovky zamestnancov sa obávajú o svoju právu. Podnik uvádza, že problémy spôsobila minulá vláda, keď obmedzila dodávky dreva, informujú Noviny.sk.

Spoločnosť vo Vranovskom okrese hľadá investora. Odborári požiadali o pomoc aj premiéra Roberta Fica a očakávajú jeho stanovisko k stretnutiu. Bukóza holding aktuálne zamestnáva viac ako 700 ľudí, no do práce chodia len niektorí zamestnanci. Ak by fabrika skončila a ľudia by prišli o prácu, bol by to citeľný úder pre vranovský región.

Zásoby sa míňajú

Od marca tohto roku meškajú výplaty. Podľa spoločnosti sa začal problém vtedy, keď bývalý minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský fabrike údajne skrátil ročný objem dodávok dreva o približne 50 percent.

Spoločnosť požiadala aj o úver, avšak ten nedostala. Závod aktuálne predáva drevo zo skladových zásob. Tohtoročná výroba však trvala len tri týždne a zásoby sa míňajú. Bez pomoci štátu či nového investora bude mať podnik existenčné problémy. Vedenie firmy podľa vlastných slov intenzívne hľadá riešenia, ktoré by umožnili rozbeh výroby.