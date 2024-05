Naši susedia chcú zaviesť kratší pracovný týždeň. Ako by to vyzeralo?

Na systém by mali podľa poľskej ministerky práce nabehnúť postupne.

Poľsko zvažuje dva návrhy na skrátenie pracovného týždňa. Uvažuje o možnosti, že by ľudia pracovali len 35 hodín týždenne alebo aby v piatok vôbec nechodili do práce.

„Od zavedenia osemhodinového pracovného dňa uplynulo viac ako 100 rokov a voľné soboty boli zavedené takmer pred polstoročím. Odvtedy sa veľa zmenilo, takže by sa mohol urobiť ďalší krok alebo aspoň začať dialóg na túto tému,“ povedala poľská ministerka práce a sociálnych vecí Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, informovali noviny Waborcza.

Ďalej poznamenala, že už neplatí, že čím dlhšie je zamestnanec v práci, tým je produktívnejší. Veľkú úlohu podľa nej zohráva aj vyhorenie a strata motivácie. Týmto veciam sa podľa nej dá predísť kratšími pracovnými týždňami, pretože oddýchnutý zamestnanec je aj kreatívnejší.

Zmeny by chceli zaviesť postupne

Podľa rozhovorov so zamestnávateľmi a zamestnancami sa zdá, že by bolo lepšie zaviesť štvordňový pracovný týždeň pri zachovaní osemhodinového pracovného dňa. Podľa nej by sa nový systém mohol zavádzať postupne, pričom by zo začiatku boli voľné prvé dva piatky v mesiaci a potom by sa prešlo na všetky.