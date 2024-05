Stoltenberg v Prahe: Je čas, aby NATO povolilo Ukrajine útočiť aj na území Ruska

Podľa Jensa Stoltenberga je čas, aby NATO povolilo Ukrajine útočiť aj na území Ruska.

Generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg tvrdí, že členské štáty NATO by mali zvážiť zrušenie obmedzení na používanie nimi dodaných zbraní Ukrajine iba na okupovanom území. Podľa neho by mali povoliť Kyjevu útočiť nimi aj na ciele v Rusku.

Západné krajiny sa v posledných týždňoch čoraz viac rozchádzajú v otázke, či by ukrajinská armáda mala dostať povolenie útočiť aj na ciele v Rusku. Niektorí spojenci Kyjeva argumentujú, že ide o súčasť legitímnej obrany proti ruskej invázii, zatiaľ čo ostatní vyjadrujú obavy, že ich to zatiahne do konfliktu s Moskvou.

Stoltenberg pripomenul, že obmedzenia na použitie zbraní sú rozhodnutiami na úrovni jednotlivých štátov. „Vzhľadom na vývoj tejto vojny som však presvedčený, že nastal čas zvážiť niektoré z týchto obmedzení, aby sa Ukrajinci mohli skutočne brániť,“ povedal Stoltenberg.

„V uplynulých týždňoch a mesiacoch sa väčšina ťažkých bojov odohráva pozdĺž rusko-ukrajinskej hranice,“ povedal šéf Aliancie v súvislosti s bojmi v Charkovskej oblasti. To podľa neho umožňuje ruskej armáde útočiť na ukrajinské jednotky aj priamo z územia Ruska.