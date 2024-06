„Kto sa odváži oddeliť Taiwan od Číny, bude rozdrvený na kusy a utrpí skazu,“ odkazuje Čína

Tohtoročná bezpečnostná konferencia sa koná týždeň po tom, čo Čína uskutočnila vojenské cvičenia okolo samosprávneho Taiwanu.

„Čína je otvorená komunikácii so Spojenými štátmi na vojenské témy,“ povedal v nedeľu čínsky minister obrany Tung Ťün na bezpečnostnej konferencii v Singapure. Varoval súčasne, že čínska armáda je pripravená použiť silu, aby zastavila snahy o nezávislosť Taiwanu.



Čínsky minister prišiel s týmito vyhláseniami dva dni po tom, ako sa v rámci bezpečnostnej konferencie Dialóg Šangri-La v piatok v Singapure stretol s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom.

Čína o Taiwane

Čínsky minister pripomenul, že Čínska ľudová oslobodzovacia armáda bola vždy nezničiteľnou a mocnou silou „pri obrane zjednotenia vlasti“ a že bude za každých okolností konať rázne, aby obmedzila nezávislosť Taiwanu a zabezpečila, že vo svojich pokusoch nikdy neuspeje.



„Kto sa odváži oddeliť Taiwan od Číny, bude rozdrvený na kusy a utrpí skazu,“ upozornil minister Tung.

Pokiaľ ide o Juhočínske more, ktoré si Čína nárokuje takmer celé a kde bola zapojená do konfrontácií s filipínskymi plavidlami, Tung varoval pred nerešpektovaním nárokov Pekingu.

„Čína zachovala dostatočnú zdržanlivosť voči porušovaniu práv a provokáciám, ale má to svoje hranice,“ povedal Tung.

„Stabilizácia“ vzťahov USA a Číny

Americký minister obrany po schôdzke s čínskym ministrom znovu potvrdil platnosť záväzku prezidentov USA a Číny – Joea Bidena a Si Ťin-pchinga – zo summitu v San Franciscu z novembra 2023, že v nasledujúcich mesiacoch sa obnovia telefonické rozhovory na úrovni čínskych a amerických veliteľov. Peking zo svojej strany privítal „stabilizáciu“ vzťahov medzi oboma krajinami.



Tohtoročná konferencia Dialóg Šangri-La sa koná týždeň po tom, čo Čína uskutočnila vojenské cvičenia okolo samosprávneho Taiwanu a varovala pred vojnou o ostrov, na ktorého čele je teraz prezident Laj Čching-te, označovaný Pekingom za „nebezpečného separatistu“.