Vláda bude môcť po novom dozorovať nad cestami. Zasiahnuť môže aj do kritizovanej Vallovej cyklotrasy

Čo sa deje: Dozor nad cestami bude môcť vláda vykonávať v prípade, ak to bude vyžadovať naliehavý verejný záujem alebo pôjde o okolnosti osobitného zreteľa.

Štátny odborný dozor nad cestami prvej až tretej triedy a nad miestnymi cestami bude môcť vykonávať aj ministerstvo dopravy.

Túto kompetenciu bude môcť využiť v prípade, ak to bude vyžadovať naliehavý verejný záujem alebo pôjde o okolnosti osobitného zreteľa.

Novela bude účinná od 1. augusta 2024.

Prečo je to dôležité: Ministerstvo dopravy má zodpovednosť za bezpečnosť cestnej premávky a kvalitu cestnej infraštruktúry. Tým, že získa právomoc vykonávať odborný dozor, môže rýchlejšie a efektívnejšie zasahovať v prípade naliehavého verejného záujmu či kvôli bezpečnosti vodičov. Zasiahnuť by tak mohlo napríklad aj do spornej cyklotrasy na Vajanskom nábreží v Bratislave, ktorú dal vybudovať primátor Matúš Vallo.

Citát: „Účelom návrhu je rozšíriť dozornú (kontrolnú) právomoc ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na cestách I. až III. triedy a miestnych cestách. Súčasná právna úprava neposkytuje ministerstvu náležité kompetencie v prípadoch, ak nežiaducimi opatreniami orgánov miestnej štátnej správy či obcí dôjde k ohrozeniu verejného záujmu na zabezpečení plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky,“ uviedol rezort dopravy v dôvodovej správe.

Širší kontext: Ministerstvo bude môcť v prípade, že ním uložené opatrenia na základe vykonaného štátneho odborného dozoru nebudú plnené, uložiť pokutu do výšky 33 190 eur.

Ak by udelenie pokuty neviedlo do 60 dní k náprave, rezort by mohol pokutu udeliť opakovane až do výšky trojnásobku hornej hranice pokuty, a to až do splnenia opatrenia.



Poslanci neschválili pozmeňovací návrh Dany Kleinert z opozičného PS. Ministerstvo by podľa neho mohlo vykonávať štátny odborný dozor nad určenými cestami až vtedy, ak by si na to určený orgán neplnil svoje úlohy. V prvom rade by mala tento dozor vykonávať obec či okresný úrad v sídle kraja.